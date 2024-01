Trao các quyết định của Giám đốc Công an Bình Dương về công tác cán bộ

TPO - Có 5 vị trí thuộc Công an TP.Dĩ An được trao các quyết định của giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 11/1, Công an TP.Dĩ An thông tin, Thượng tá Đàm Bảo Quân – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về công tác cán bộ.

Theo đó, bổ nhiệm Thiếu tá Lê Bình Trọng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an TP.Dĩ An.

Điều động Trung tá Trần Thị Minh - Phó Trưởng Công an phường Tân Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Dĩ An.

Điều động Đại uý Lê Thiện Thi - Phó Trưởng Công an phường Dĩ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Tân Bình.

Điều động Thiếu tá Nguyễn Trà Tâm - Phó Trưởng Công an phường Bình Thắng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Dĩ An.

Điều động Trung tá Nguyễn Hoài An - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Bình Thắng.

Theo Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP.Dĩ An, việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm các cán bộ đã tuân thủ đúng quy trình, đồng thời trên cơ sở lựa chọn và sàng lọc kỹ lưỡng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Công an thành phố.