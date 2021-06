'Trao biển' nhưng chưa chuyển tiền vào Quỹ vắc-xin COVID-19

Nhiều lý do chậm chuyển tiền

Theo công bố của Ban quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 (Bộ Tài chính), tính tới 11h ngày 21/6, quỹ đã tiếp nhận được 5.935 tỷ đồng (gồm cả ngoại tệ quy đổi) ủng hộ từ 331.251 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Cùng thời điểm, còn 40 tổ chức, cá nhân đã cam kết ủng hộ quỹ nhưng chưa chuyển, hoặc mới chuyển một phần tiền. Tổng số tiền các đơn vị cam kết nhưng chưa chuyển là hơn 1.953 tỷ đồng. Danh sách tổ chức, cá nhân đã chuyển và cam kết nhưng chưa chuyển tiền ủng hộ được công khai trên cổng thông tin của Kho bạc Nhà nước.

Theo danh sách trên, PV Tiền Phong đã liên hệ để tìm hiểu lý do các đơn vị chưa chuyển tiền. Đơn cử như có một tập đoàn công nghệ lớn cam kết ủng hộ quỹ 450 tỷ đồng, tới nay còn 444 tỷ đồng chưa chuyển. Phía truyền thông tập đoàn này lý giải, do đặc thù doanh nghiệp nhà nước, phải thực hiện theo quy định về thủ tục, trình tự nên mất nhiều thời gian. Sáng 21/6, tập đoàn đã ký chuyển 1 lần 450 tỷ đồng vào tài khoản quỹ. Còn 6 tỷ đồng đã chuyển vào quỹ là của các đơn vị thành viên tập đoàn ủng hộ riêng.

Danh sách trên còn có Tập đoàn kinh tế khác chưa chuyển 400 tỷ đồng. Phía tập đoàn này cho hay, đầu giờ chiều 21/6 đã chuyển tiền vào tài khoản quỹ. Tập đoàn này cũng cần thời gian để làm thủ tục và đợi các đơn vị thành viên chuyển tiền ủng hộ để tổng hợp chuyển 1 lần. Còn có ngân hàng cam kết ủng hộ 11 tỷ đồng nhưng chưa chuyển, cũng nằm trong danh sách trên. Ngân hàng này cho hay, số tiền này đã được ngân hàng chuyển vào tài khoản của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam từ ngày 4/6.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận cam kết ủng hộ 1.016 tỷ đồng, tới nay đã chuyển vào tài khoản quỹ 475 tỷ, còn 541 tỷ đồng chưa chuyển. “Mặt trận đứng ra kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh và mua vắc-xin COVID-19 từ trước khi Quỹ Vắc-xin ra đời. Số tiền này các tổ chức, cá nhân cam kết ủng hộ qua MTTQ, không phải của MTTQ ủng hộ, nên các đơn vị chưa chuyển thì chúng tôi cũng chưa có tiền chuyển vào quỹ, nếu nhận được tiền sẽ chuyển ngay. Dự kiến chiều 21/6, MTTQ sẽ chuyển thêm khoảng 450 tỷ đồng nữa vào quỹ”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho PV Tiền Phong biết sáng 21/6.

Thiện nguyện nên khó chế tài

Về một số tổ chức, cá nhân đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền vào Quỹ Vắc-xin COVID-19, giải pháp để tránh trường hợp không chuyển tiền, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng: “Đây là hoạt động thiện nguyện nên cũng rất tế nhị, là cam kết xã hội, không phải cam kết pháp luật. Chương trình ủng hộ mua vắc-xin COVID-19 xưa nay chưa từng có, nên các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã thể hiện trách nhiệm xã hội rất lớn, rất đáng trân trọng. Nhiều đơn vị cam kết ủng hộ với số tiền lớn, cần thời gian để thu xếp, điều đó cũng dễ hiểu”.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho biết, ít ngày trước quỹ có văn bản đôn đốc các tổ chức, cá nhân đã cam kết sớm chuyển tiền vào tài khoản quỹ. “Ủng hộ quỹ là tự nguyện, tổ chức, cá nhân chưa chuyển tiền cũng tế nhị, nên quỹ chỉ đôn đốc, công khai, không quy định thời hạn. Việc cá nhân, tổ chức cam kết ủng hộ cũng rất quý. Tuy nhiên, các đơn vị chưa chuyển tiền cũng làm khó cho ban quản lý quỹ, khi thông tin ủng hộ được công khai, mọi người đều biết, nhưng trong danh sách tiền về quỹ lại không có tên một số đơn vị, cũng khó cho ban quản lý quỹ”, ông Vinh nói.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin COVID-19, một số đơn vị có văn bản gửi lại giải thích, trước khi có quỹ đã chuyển một phần hoặc toàn bộ tiền đã cam kết vào tài khoản của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hoặc Bộ Y tế. Do đó, khi các cơ quan này chuyển tiền vào tài khoản quỹ kèm danh sách đơn vị ủng hộ, ban quản lý quỹ sẽ đối chiếu để đưa vào danh sách đã chuyển tiền. Hiện tại, tài khoản quỹ chưa nhận được số tiền các đơn vị đã ủng hộ từ Bộ Y tế chuyển sang.

Về chi quỹ, theo ông Vinh, Chính phủ vừa đồng ý mua lại vắc-xin AstraZeneca của một đơn vị trong nước, khi Bộ Y tế ký hợp đồng, quỹ sẽ chuyển tiền ngay. Việc chi quỹ phụ thuộc vào tiến độ triển khai mua vắc- xin của Bộ Y tế.

Theo công khai của Ban quản lý Quỹ Vắc-xin COVID-19, một số cá nhân đã ủng hộ quỹ số tiền lớn, như (tài khoản hiện tên không dấu): Ngo Van Vuong và gia đình cháu Nguyen Binh An ủng hộ 5 tỷ đồng; Gia đình Nguyen Quang Sy (Dak Lak) 500 triệu đồng; Nguyen Thi Minh Phuong 500 triệu đồng; Ca sỹ My Le 500 triệu đồng; Huynh Minh Hung 300 triệu đồng; Vợ chồng ca sỹ My Dung 300 triệu đồng...

Các tổ chức đã chuyển tiền ủng hộ quỹ số tiền lớn như: Cty Golf Long Thành 500 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup 480 tỷ đồng, VNPT 400 tỷ đồng, EVN 400 tỷ đồng, Sun Group 320 tỷ đồng, VRG 200 tỷ đồng, Petrolimex 200 tỷ đồng, Mobifone 200 tỷ đồng, SCIC 200 tỷ đồng, ACV 150 tỷ đồng...