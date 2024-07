Tranh cãi Han So Hee bị quấy rối trên xe buýt

TPO - Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Han So Hee bị đàn ông nước ngoài quấy rối trên xe buýt. Tuy nhiên, cư dân mạng bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ngày 3/7, Han So Hee chia sẻ lên Instagram đoạn video ghi lại cảnh cô ngồi trên xe buýt ngắm cảnh đêm tại một ngôi làng ở Hàn Quốc. Trong video, ngoài nữ diễn viên 9X, còn có sự xuất hiện của những người đàn ông nước ngoài. Khi máy quay lia đến, họ được thấy hướng sự chú ý về phía Han So Hee, đồng thời có những cử chỉ như vẫy tay và cười. Ngôi sao Thế giới hôn nhân dường như không quan tâm đến những người đàn ông đó, chỉ liếc nhìn rồi quay mặt ra cửa sổ xe buýt.

Video thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng, với hơn 976.000 lượt Thích sau một ngày. Bên cạnh những lời khen dành cho Han So Hee vì chọn xe buýt là phương tiện di chuyển bất chấp độ nổi tiếng, không ít người tỏ ra khó chịu với cách cư xử của những người đàn ông lạ mặt. Họ thậm chí cho rằng Han So Hee bị quấy rối.

Cư dân mạng bình luận: “Người nước ngoài thật thô lỗ”, “Tôi hy vọng họ không làm phiền cô ấy”, “Họ đang quấy rối cô ấy”, “Họ đang giễu cợt cô ấy sao?”, “Tôi hy vọng cô ấy ổn”, “Có chuyện gì với mấy anh chàng ở phía sau thế?”...

Các phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc không lâu sau cũng đưa tin về video mới nhất của Han So Hee. Một số tờ báo đăng bài có nội dung tuyên bố Han So Hee bị người nước ngoài quấy rối trên xe buýt. Theo tin tức, Han So Hee mặc trang phục hở lưng nên bị những người đàn ông chú ý và trêu chọc.

Han So Hee không bình luận gì về ồn ào. Tuy nhiên, người hâm mộ cô bác bỏ cáo buộc từ truyền thông và một bộ phận cư dân mạng. Họ nhấn mạnh những người đàn ông đó là bạn của người đẹp My Name và những gì diễn ra trong video chỉ là trò đùa.

Người hâm mộ còn xác định một trong những người đàn ông là Tae Jun, hoạt động trong showbiz với tư cách người mẫu, chơi thân với Han So Hee. Anh ngồi ở trước mặt nữ diễn viên và đội khăn bandana.

“So Hee của chúng ta đang đi chơi với bạn bè và đi xe buýt vào ban đêm. Tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn cảm thấy hoài niệm vì không dễ để cô ấy tận hưởng những điều đơn giản như thế này sau khi trở thành người nổi tiếng", một fan chia sẻ.