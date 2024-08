Trà Vinh đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá điện gió

Nội dung vừa được UBND tỉnh Trà Vinh cho biết tại công văn gửi Bộ Công Thương, đề nghị sớm ban hành khung giá phát điện của các dự án điện gió.

UBND tỉnh Trà Vinh cho hay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư, đưa vào vận hành thương mại 1 dự án điện mặt trời công suất 165 MWp, 5 dự án điện gió công suất 322 MW, đang triển khai 4 dự án điện gió công suất 344 MW.

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 4 dự án điện gió đang triển khai phải đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh đó, Nhà máy điện gió Duyên Hải thuộc danh mục dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, nên được áp dụng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp theo Quyết định 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công Thương.

Riêng 3 dự án điện gió còn lại thuộc diện điều chỉnh khung giá phát điện theo quy định Thông tư 19/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công Thương chưa ban hành khung giá phát điện của các dự án điện gió, nên các nhà đầu tư không thể thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Từ đó, ảnh hưởng đến tính toán hiệu quả dự án và khó khăn trong việc đẩy nhanh thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành dự án đúng tiến độ được duyệt.

Từ các khó khăn trên, UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, sớm ban hành khung giá phát điện của các dự án điện gió, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có cơ sở thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện và đưa dự án vận hành thương mại.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp các thông tin, tài liệu, liên quan đến 32 nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió trên toàn quốc. Trong danh sách này có 2 dự án điện gió tại Trà Vinh, gồm: Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh và Nhà máy điện gió Đông Hải 1.