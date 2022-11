TPHCM xử nghiêm việc bán xăng bằng cột mini, trụ bơm lắc tay

TPO - Theo Sở Công Thương TPHCM, bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, cần phải được xử lý nghiêm.

Chiều 11/11, tin từ Sở Công Thương TPHCM cho biết, nơi đây vừa có công văn gửi các đơn vị, đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Theo Sở này, thời gian qua có tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh gián đoạn do tạm hết mặt hàng xăng; đồng thời, trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu chứa đựng trong các phuy, can, chai, lọ,... mang về tích trữ hoặc kinh doanh bán lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư.

Sở này đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ và Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện tăng cường tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về PCCC; không mua xăng dầu tích trữ hoặc kinh doanh bán lại gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC.

Hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tổ chức phân luồng, xếp hàng đối với xe máy, phương tiện vận chuyển vào đổ xăng, đảm bảo khoảng cách an toàn, thoát hiểm; tuyên truyền đến người dân không được sử dụng điện thoại, nổ máy xe... tại khu vực đổ xăng để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Sở Công Thương đề nghị Cục Quản lý Thị trường TPHCM tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác (trừ các trường hợp khác theo quy định).

UBND TP Thủ Đức và quận huyện cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp mua xăng dầu tích trữ hoặc kinh doanh xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác gây mất an toàn PCCC.