TPHCM trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4

TPO - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho toàn dự án Vành đai 4 TPHCM vào gần 41 nghìn tỷ đồng. Trong đó, địa phương phải trả chi phí này nhiều nhất là tỉnh Long An với hơn 19.529 tỷ đồng, tiếp đó là Đồng Nai khoảng hơn 9.321 tỷ đồng, TPHCM (gồm đoạn qua huyện Củ Chi và Nhà Bè) là khoảng hơn 8.218 tỷ đồng, cuối cùng là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với khoảng hơn 3.924 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đi qua TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Đây là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 sơ bộ khoảng 122.774 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), có sự tham gia của nguồn vốn Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), phần còn lại là nguồn vốn của Nhà đầu tư.

Tổng chiều dài dự án vào khoảng 159,31km, đi qua địa phận: Bà Rịa - Vũng Tàu (dài khoảng 18,23km); Đồng Nai (dài khoảng 46,08km); TPHCM (dài khoảng 16,7km); Long An ( dài khoảng 78,3km) (trong đó đoạn trên địa phận tỉnh Long An dài khoảng 74,5km, đoạn trên địa phận TPHCM dài khoảng 3,8km).

Riêng đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Dương dài khoảng 47,95km triển khai đầu tư độc lập theo chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua. Do vậy, phạm vi và tổng mức đầu tư qua tỉnh Bình Dương không có trong báo cáo đề xuất này.

Khối lượng thu hồi đất rất lớn

Theo tính toán, tổng diện tích đất được sử dụng cho đường Vành đai 4 TPHCM vào khoảng 1.415,49 ha (trong đó TPHCM (huyện Củ Chi) khoảng 173,64 ha; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 146,8 ha; tỉnh Đồng Nai khoảng 482,68 ha; tỉnh Long An khoảng 579,51 ha, TPHCM (huyện Nhà Bè) khoảng 32,86 ha).

Bên cạnh đó, có khoảng 5,862 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án (trong đó TPHCM (huyện Củ Chi): 1.253 hộ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 595 hộ; tỉnh Đồng Nai: 1.697 hộ; tỉnh Long An: 2.290 hộ, TPHCM (huyện Nhà Bè): 27 hộ).

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho toàn dự án vào khoảng 40.994,42 tỷ đồng. Trong đó, địa phương phải trả chi phí này nhiều nhất là tỉnh Long An với hơn 19.529 tỷ đồng, tiếp đó là Đồng Nai khoảng hơn 9.321 tỷ đồng, TPHCM (gồm đoạn qua huyện Củ Chi và Nhà Bè) là khoảng hơn 8.218 tỷ đồng, cuối cùng là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với khoảng hơn 3.924 tỷ đồng.

Dự kiến, sẽ có 5 dự án thành phần về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) qua các địa phương. Trong đó, các dự án thành phần đi qua các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TPHCM do UBND các địa phương này là cơ quan chủ quản thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương.

Riêng đoạn Vành đai 4 qua tỉnh Long An do có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng rất lớn. Chính vì vậy, theo đề xuất của cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, UBND tỉnh Long An sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện công tác bồi thường, GPMB, nguồn vốn thực hiện bằng ngân sách địa phương và có sự hỗ trợ đến từ ngân sách Trung ương.

5 dự án thành phần về đầu tư xây dựng

Ngoài các dự án thành phần về GPMB, dự án vành đai 4 TPHCM sẽ có 5 dự án thành phần về đầu tư xây dựng theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT gồm:

Xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (bao gồm cầu Châu Đức ranh giới với tỉnh Đồng Nai) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền. Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 4.702,56 tỷ đồng.

Xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận tỉnh Đồng Nai (bao gồm cầu Thủ Biên) do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền. Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 15.966,60 tỷ đồng.

Xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận TPHCM (bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai) do UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền. Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 7.550,02 tỷ đồng.

Xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận tỉnh Long An đoạn từ cầu Thầy Cai đến cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương do UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền. Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 21.643,73 tỷ đồng.

Xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận tỉnh Long An và TPHCM (khoảng 3.8km), đoạn từ cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương đến Hiệp Phước do UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền. Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 24.166,01 tỷ đồng.

Theo tiến độ, dự án Vành đai 4 TPHCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư vào năm 2025. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện từ năm 2025, hoàn thành năm 2026. Dự kiến quý I, II năm 2026 sẽ khởi công dự án và hoàn thành năm 2028.

Đề xuất loạt chính sách đặc thù để làm dự án Trên cơ sở thực tiễn triển khai đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trong thời gian vừa qua, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật PPP, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và pháp luật khác có liên quan, UBND TPHCM kiến nghị một loạt chính sách đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư Dự án, phạm vi áp dụng các cơ chế đặc thù cho toàn bộ tuyến đường Vành đai 4 TPHCM bao gồm cả đoạn qua tỉnh Bình Dương.