TPHCM mở cửa đón khách quốc tế: Cơ hội để 'phá băng'

TP - TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam kể từ tháng 1/2022, cùng với Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Nam, Quảng Ninh và Bình Định. Đây là cơ hội để TPHCM và các địa phương phục hồi du lịch sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, trước việc TPHCM được phép đón du khách quốc tế, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp như thực hiện mục tiêu kép hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sớm sau dịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM với các địa phương, xây dựng giải pháp phát triển thêm sản phẩm để du lịch thành phố ngày càng hấp dẫn.

TPHCM hiện có gần 5.000 cơ sở lưu trú với khoảng 1.300 DN lữ hành cùng 150.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM trung bình hơn 8 triệu lượt mỗi năm, chiếm gần 50% lượng khách quốc tế của cả nước và đóng góp khoảng 11% GRDP cho thành phố. Trong thời gian dịch bệnh, ngành du lịch tại TPHCM đã tích cực trong công tác chống dịch nên có nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt việc đón khách trong giai đoạn sau dịch bệnh.

Theo Hiệp hội Du lịch TPHCM, qua khảo sát thị trường du lịch một số nước lân cận, các thông số nghiên cứu đã cho thấy sau dịch bệnh xu thế du lịch của khách quốc tế đã có những thay đổi, đặc biệt nhiều du khách quốc tế đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại Việt Nam, so với nhiều nước trên thế giới thì Việt Nam đạt hiệu quả tốt trong phòng chống dịch và là nước có độ phủ vắc xin cao. Chính vì thế, đã có nhiều du khách mong muốn chọn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng để du lịch sau khi đã có hộ chiếu vắc xin. Đây là một lợi thế của TPHCM khi được phép đón du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, trong nhiều tháng qua du lịch TPHCM đã chuẩn bị và có kế hoạch sẵn sàng đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới với nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã xây dựng các tua tuyến đưa đón khách quốc tế đúng theo Bộ Tiêu chí an toàn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khởi động

TPHCM cũng là địa phương đầu tiên khởi động các hoạt động du lịch ngay sau khi kết thúc giãn cách với các mô hình như “Du lịch bong bóng”, “Du lịch xanh”… phù hợp với điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn và đảm bảo an toàn cho du khách lẫn đội ngũ nhân viên phục vụ. Từ trạng thái “đóng cửa, chống dịch” trong suốt thời gian dài, trong 3 tháng cuối năm 2021, du lịch tại TPHCM đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Với phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, “mở cửa thì phải an toàn”, 3 tháng cuối năm du lịch TPHCM đã đưa lượng khách du lịch nội địa đến từ con số “không” trong thời điểm trước đạt gần 3 triệu lượt khách trong để kết thúc năm 2021 và đạt doanh thu hơn 2.570 tỷ đồng.

Trong những ngày cuối năm 2021, các điểm thường tập trung du khách tại TPHCM như đường Nguyễn Huệ, đường Bùi Viện, Thảo cầm viên, khu Ánh Sao…. đã thu hút đông đảo khách tới vui chơi, đón năm đã cho thấy du lịch TPHCM. Đây là sự khởi động cho hoạt động du lịch và cũng là sự sẵn sàng cho việc đón du khách quốc tế.

"Hiện chúng tôi đang làm hồ sơ xin được đón khách, tiếp xúc thị trường… có thể mất tầm 1 tháng nữa để chuẩn bị", ông Nguyễn Minh Mẫn- Giám đốc truyền thông TST tourist cho hay. Theo ông Mẫn, TPHCM được đón khách quốc tế là một tín hiệu vui cho ngành du lịch và điều đó dự báo trong năm 2022, doanh nghiệp du lịch sẽ từng bước khôi phục lại hoạt động kinh doanh lữ hành. TST cũng đang chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng về quy trình đảm bảo an toàn tại địa phương, các cơ sở cung cấp dịch vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam - đơn vị khai khác xe buýt 2 tầng cho biết sẽ dành nhiều ưu đãi nhất đối với khách quốc tế, đặc biệt là những đoàn khách đầu tiên đến Việt Nam trong thời gian sắp tới như đón miễn phí du khách theo đoàn tại sân bay, vé ưu đãi đi City tour và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.