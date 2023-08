TPHCM lý giải hiện tượng cây 'nhìn xanh tốt nhưng khi ngã đổ thì gốc đã mục’

TPO - Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM và các đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng tăng cường rà soát, khảo sát, đánh giá qua một số điều kiện không gian sống xung quanh của cây xanh để nhận diện và tăng cường rà soát nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, sự cố có thể xảy ra.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM chiều 3/8, thông tin về việc thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ đè phương tiện và người dân, ông Hồ Hữu Hải, Trưởng phòng Công viên - Cây xanh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TPHCM cho biết trường hợp sự cố cây xanh gây tai nạn, thiệt hại cho người dân, tài sản của người dân là rủi ro không mong muốn.

Thời gian qua, khi xảy ra tai nạn liên quan đến cây xanh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đều có các bước phối hợp, thực hiện hỗ trợ, chia sẻ cho người bị nạn, bị thiệt hại tài sản về tinh thần và vật chất nhằm xoa dịu, giảm thiểu phần nào những rủi ro, thiệt hại và mất mát bởi các sự cố không mong muốn.

Đối với vấn đề có một số cây “nhìn rất xanh tốt, nhưng khi ngã đổ thì gốc đã mục”, ông Hồ Hữu Hải cho rằng đây là vấn đề “khuất lấp bên dưới”, trung tâm và các đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng tăng cường rà soát, khảo sát, đánh giá qua một số điều kiện không gian sống xung quanh (tuyến đường đó có từng được thi công các khu nhà hoặc công trình ngầm… hay không), đồng thời cũng nhận diện qua các biểu hiện của tán lá để tăng cường rà soát nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, sự cố có thể xảy ra.

Trao đổi thêm, ông Hải cho biết công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đô thị là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM thực hiện thường xuyên và liên tục. Đơn vị này cũng duy trì cây xanh hiện hữu và thực hiện công tác cắt tỉa chăm sóc theo quy trình kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan, cảnh quan và an toàn cho đường phố. Đồng thời đề xuất và thực hiện kế hoạch trồng mới, phát triển thêm cây xanh hàng năm trên đường phố, công viên và mảng xanh công cộng trên địa bàn được phân cấp quản lý; thay thế cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn…

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, để đảm bảo an toàn cây xanh, hạn chế sự cố cây xanh trong mùa mưa năm nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã triển khai và đang duy trì thực hiện xuyên suốt các kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa, xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao cây và rà soát xử lý cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn phân cấp quản lý.