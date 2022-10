TP.HCM lập tổ điều tra sự cố cầu vượt Bình Phước 1

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định về việc thành lập tổ điều tra sự cố công trình cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, kết nối TP Thủ Đức với quận 12.

Tổ điều tra sự cố trên gồm 22 thành viên, do ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó là các ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ và ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ.

Tổ điều tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân sự cố công trình. Đồng thời, báo cáo UBND TPHCM về kết quả khắc phục sự cố. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ do Tổ trưởng phân công theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị cử nhân sự tham gia.

Trước đó, giữa tháng 8/2022, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản đề nghị Công an thành phố điều tra nguyên nhân dầm biên nhịp chính cầu Bình Phước 1 bị cong vênh.

Sở GTVT TPHCM cho biết, qua công tác tuần tra, Sở đã phát hiện dầm biên nhịp chính của cầu Bình Phước 1 bị phương tiện đường thủy va chạm, khiến dầm biên nhịp cầu chính bị cong vênh, bản cánh dưới của dầm và bản bụng bị biến dạng. Bên cạnh đó, hệ khung dầm ngang liên kết các dầm biên tại vị trí này cũng bị cong vênh.

Sở GTVT TPHCM đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo Công an thành phố, Công an quận 12 và Công an TP Thủ Đức tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố công trình, trong trường hợp xác định được đối tượng gây ra sự cố cần buộc bồi thường thiệt hại theo quy định.

Liên quan đến sự cố công trình cầu Bình Phước 1, UBND TPHCM cũng đã có văn bản chấp thuận chủ trương chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình cầu này để phục vụ việc đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.