TPHCM: Khuyến mãi 'sập sàn', sức mua vẫn yếu

Ngập khuyến mãi

Trưa 12/7, tại siêu thị MM Mega Market An Phú (thành phố Thủ Đức, TPHCM), các quầy hàng thực phẩm tươi sống từ thịt cá, rau củ, trái cây đến hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình… đều ngập tràn khuyến mãi. Trong đó nhiều nhất là các mặt hàng giảm giá từ 40 - 50%; mua sản phẩm thứ hai chỉ còn 8.000 đồng; mua sản phẩm càng to càng lợi về giá… Bà Trần Kim Nga - Giám đốc đối ngoại Cty MM Mega Market chia sẻ, lương cơ bản đã chính thức tăng từ 1/7 nhưng MM vẫn luôn giữ cam kết bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhằm đem đến sự lựa chọn tốt nhất cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, 800 điểm bán hàng thuộc Saigon Co.op tung những mặt hàng nhãn riêng của siêu thị này với giá giảm đến 50%; hơn 100 sản phẩm rau xanh, trái cây, thủy hải sản… được bán đồng giá từ 10.900 đồng trở lên theo khung giờ quy định trong ngày. Đặc biệt, hệ thống này vừa triển khai dịch vụ Co.op Party (tổ chức tiệc theo yêu cầu) từ cơm văn phòng đến tiệc nhẹ gia đình, giá chỉ từ 40.000 đồng/món.

Khảo sát mới đây của Hiệp hội DN TPHCM (HUBA) cho thấy, có tới 64% DN gặp khó khăn do nhu cầu tiêu dùng suy giảm; 50% DN gặp khó khăn do thiếu các đơn hàng mới; 29% DN gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng; 16% DN gặp khó khăn do thiếu vốn kinh doanh. Do đó, DN phải tính toán lại các chi phí, bao gồm cả lương cho người lao động. Thu nhập của người tiêu dùng giảm khiến họ chi tiêu dè sẻn hơn và chỉ ưu tiên chọn mua những mặt hàng thực sự cần.