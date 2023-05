TPHCM: Công nhân mong an cư

TPO - Nhận định AS Roma vs Inter Milan, vòng 34 Serie A lúc 23h00 ngày 6/5. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến. Cả AS Roma và Inter Milan đều quyết tâm giành chiến thắng ở màn so tài tối nay để tiếp tục cuộc đua vào tốp 4.