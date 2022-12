TPHCM công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022

TPO - Theo đánh giá của UBND TPHCM, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Thành phố, là năm phục hồi kinh tế xã hội sau tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4.

Chiều 31/12, UBND TPHCM đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của TPHCM năm 2022.

Theo UBND TPHCM, điểm sáng bao trùm trong năm 2022, chính là thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh thành công. Kinh tế TPHCM có sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 là 9,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 5,36%) và vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch năm 2022 là từ 6-6,5%). Tổng kim ngạch xuất khẩu TPHCM ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ giảm 1,0%); tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,95). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ.

UBND TPHCM khẳng định, năm 2022 được đánh giá là năm của “Sức bật mạnh mẽ”, của “Những thành tựu”, “Cột mốc” và “Sự kiện” đáng tự hào với 10 sự kiện tiêu biểu được lựa chọn là:

1. Tổng Bí thư thăm và làm việc với TPHCM

Ngày 23/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương Đảng đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của Thành phố về tình hình kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đã dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Thành phố, Tổng Bí thư đã nói: “TPHCM -một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, Thành phố nhiều lần anh hùng, Thành phố duy nhất của cả nước được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, đổi mới và luôn gợi nên niềm tin yêu, trìu mến trong đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, được bạn bè quốc tế nể trọng”

Trong bài phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư đã “đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với Thành phố để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của TPHCM với tinh thần "TPHCM vì cả nước" và "Cả nước vì TPHCM"; tạo điều kiện tốt nhất có thể để TPHCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa”.

2. Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt – người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, hoạt động này thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt có thời gian dài gắn bó và đóng góp quan trọng đối với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TPHCM. Đảng bộ và nhân dân Thành phố luôn trân trọng, tự hào có nhà lãnh đạo tâm huyết, tài năng như đồng chí Võ Văn Kiệt. Học tập và noi gương Đồng chí, phát huy truyền thống "bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình", Đảng bộ và nhân dân Thành phố nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố đi đầu trong đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực trong các tầng lớp nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam.

3. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM được phát triển ngày càng rộng khắp.

Tại thành phố mang tên Bác, không gian văn hóa Hồ Chí Minh chứa đựng, hội đủ nhiều giá trị đặc sắc riêng về không gian văn hóa vật thể, phi vật thể không phải nơi nào cũng có được. Không gian văn hóa vật thể Hồ Chí Minh là Bến Nhà Rồng – Bảo tàng Hồ Chí Minh; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trước trụ sở HĐND - UBND TPHCM, trên quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng về Bến Bạch Đằng – một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của Nhân dân Thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian gần đây, nhiều không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành, đi vào hoạt động ngay tại trụ sở làm việc, các trường đại học và cả cơ sở thờ tự tôn giáo.

4. Chương trình “TPHCM Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”

Chương trình “TPHCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” được diễn ra xuyên suốt quá trình tổ chức các sự kiện: Lễ hội Áo dài TPHCM lần 8 năm 2022; Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022; Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm 2022 (ITE HCMC 2022); Lễ hội Ẩm thực TPHCM; Giải Marathon Quốc tế TPHCM lần thứ 6 năm 2022; Giao lưu với đầu bếp quốc tế gắn sao Michelin; Ngày hội Khinh khí cầu... Và nhiều sự kiện hấp dẫn do Sở Du lịch phối hợp tổ chức để quảng bá, giới thiệu điểm đến TPHCM như: Lễ hội Tết Việt, Liên hoan Lân Sư Rồng, Lễ hội Trái cây Nam bộ, Festival Hoa lan, Tinh hoa Gạo Việt; Tinh hoa Nông sản Việt; Lễ hội Bánh mì Sài Gòn...

Kết quả năm 2022 số lượng Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 3.500.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022. Khách du lịch nội địa đạt 25.000.000 lượt khách, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 33,33 % so với kế hoạch năm 2022.

5. Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

“Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2022 – HEF 2022” với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TPHCM trong tương lai”. Chương trình có sự tham dự của 29 chuyên gia quốc tế, 16 chuyên gia trong nước, các tổ chức, định chế tài chính quốc tế, các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp; hơn 900 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 100 đại biểu trực tuyến.

Thành phố đã chủ trì tổ chức một sự kiện quốc tế của Thành phố rất thành công, tạo được dấu ấn và tiếng vang đối với bạn bè trên thế giới; khẳng định năng lực tổ chức của Thành phố và sự quyết tâm, cầu thị của lãnh đạo Thành phố trong việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số cho Thành phố, cho doanh nghiệp và người dân. Thành công của Diễn đàn tạo nền tảng để có thể trở thành một sự kiện thường niên mang đậm dấu ấn của Thành phố.

6. Khánh thành cầu Ba Son (Cầu Thủ Thiêm 2)

Cầu Ba Son dài gần 1,5 km với 6 làn xe, riêng phần cầu dài 885 m. Cầu được thiết kế kiểu dây văng; có trụ tháp chính với kiến trúc hiện đại cao 113 mét, nghiêng về phía Thủ Thiêm. Đây là một trong những dự án trọng điểm, giúp hoàn thiện trục giao thông chính của thành phố, tăng kết nối khu trung tâm với đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Dự án cũng tạo sức hút đầu tư để hoàn thiện khu đô thị này trước năm 2030 - nơi được định hướng là trung tâm kinh tế, tài chính của quốc tế, khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố.

Việc hoàn thành cầu Ba Son góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính, tăng cường kết nối khu vực Trung tâm Thành phố với bán đảo Thủ Thiêm, tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức bật cho khu đô thị mới này để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

7. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử được UBND TPHCM chính thức ra mắt ngày 29/10/2022. Hệ thống mới được triển khai đáp ứng đầy đủ các tính năng, được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Bộ, ngành Trung ương nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức mang lại một số lợi ích như: đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính; được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7 thông qua Tổng đài 1022 nhánh số 2 hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; được sử dụng dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử.

Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Tính đến ngày 28/12/2022, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã cung cấp 436 dịch vụ công trực tuyến.

8. Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM năm 2022

Chương trình Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM năm 2022 không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước về kiến tạo, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM năm 2022 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức. Mục đích nhằm tổng kết hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số của cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM với các tỉnh lân cận, đơn vị trong và ngoài nước.

Đến nay, hơn 900 đơn vị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổng công ty, các đơn vị sự nghiệp... đã liên thông văn bản điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục đào tạo, môi trường, quy hoạch đô thị, an ninh trật tự cũng triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn và cung cấp dịch vụ cho người dân.

9. Diễn tập DT 22

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp với diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (DT- 22 TPHCM). Buổi diễn tập DT-22 có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng trên địa bàn Thành phố và sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Sư đoàn Không quân 370 (Bộ Quốc phòng).

Diễn tập DT-22 đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Ban Chỉ huy thống nhất các địa phương; qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn; đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng Công an, Quân sự với các sở, ban ngành, địa phương của TPHCM; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

10. Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển”.

Đây là sự kiện đối ngoại quy mô lớn lần đầu tiên của Thành phố trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM với các địa phương quốc tế, đặc biệt là các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tạo thêm kênh giao lưu, kết nối và thắt chặt tình hữu nghị với các địa phương đã, đang và sẽ là đối tác cùng đồng hành với Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình phấn đấu vì mục tiêu hòa bình và phát triển, đồng thời thể hiện tính chủ động, sức hấp dẫn và vị trí ngày càng cao của Thành phố trong đời sống quốc tế ở cấp độ khu vực và thế giới,

Đối thoại diễn ra từ ngày 2/12 tới ngày 4/12 với sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo và đại diện các địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị hợp tác với TPHCM đến từ nhiều quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Nga, các nước trong khối EU và khu vực ASEAN cùng đến và chia sẻ về các thách thức và cơ hội phát triển của khu vực và thế giới thông qua việc giới thiệu và thảo luận về các câu chuyện thành công từ địa phương đến khu vực và kết nối các nguồn lực để triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác mang lại lợi ích chung. Ngoài ra, sự kiện cũng hướng đến việc tăng cường sự phối hợp với cộng đồng quốc tế (khu vực công và tư) để thực hiện các chương trình phát triển trọng tâm của Thành phố, tạo cơ hội để Thành phố phát huy vai trò kết nối, đồng thời góp phần giới thiệu TPHCM như là trung tâm mua sắm, điểm hẹn du lịch và điểm đến đầu tư hấp dẫn của bạn bè quốc tế.