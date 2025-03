TPHCM 24/7: Tinh giản 6.291 người; Nữ tài xế ô tô tông loạt xe máy và bật khóc

TPO - Bắt nữ tài xế lái ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở TPHCM; Giá vé xe khách từ TPHCM đi các tỉnh dịp lễ 30/4 tăng không quá 40%; TPHCM thông tin số người xin nghỉ việc và chế độ tinh giản biên chế,... là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

TPHCM thông tin số người xin nghỉ việc và chế độ tinh giản biên chế

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tinh giản 6.291 cán bộ công chức, viên chức, chiếm 20% tổng biên chế do Bộ Chính trị và HĐND TPHCM giao. Trong đó, khối Đảng tinh giản 521 người; khối hành chính (không bao gồm cấp xã) giảm 2.015 người; khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tinh giản 2.767 người; cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là 988 người.

Ngoài số cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản trên, còn có 418 trường hợp là cán bộ phụ trách công tác Đảng tại các tổng công ty, công ty sau sắp xếp bị dôi dư. Đồng thời, có 450 cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm, trong đó có 150 trường hợp do Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và 300 cán bộ cấp phường, xã, thị trấn. (XEM CHI TIẾT)

Đề xuất bắn pháo hoa liên tục thứ Bảy hàng tuần chào mừng 30/4

Sở Văn hóa - Thể Thao TPHCM vừa đề xuất bắn pháo hoa vào các tối thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/4 đến 31/5 để hưởng ứng các hoạt động mừng 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Điểm bắn pháo hoa được đề xuất là tại đầu hầm Thủ Thiêm - TP Thủ Đức.

Riêng hai ngày 29/4 và 30/4, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Vào tối 30/4, màn trình diễn của 10.500 drone sẽ được thực hiện với nhiều hình ảnh ý nghĩa về TPHCM 50 năm qua. Màn trình diễn này sẽ được xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng drone bay nhiều nhất tại một thời điểm. (XEM CHI TIẾT)

Bắt nữ tài xế ô tô Mercedes tông 10 xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra, khoảng 17h20 ngày 16/3, bà Ngọc điều khiển xe ô tô Mercedes biển số TPHCM lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai.

Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) thì đèn tín hiệu tại giao lộ chuyển sang đèn đỏ. Lúc này, bà Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga làm cho ô tô lao về phía trước va chạm vào 10 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Sau đó, ô tô này tiếp tục lao qua ngã tư, tông vào một xe máy đang lưu thông, cuốn phương tiện này vào gầm rồi kéo lê trên đường.

Sau đó, ô tô này tiếp tục lao qua ngã tư, tông vào một xe máy đang lưu thông, cuốn phương tiện này vào gầm rồi kéo lê trên đường. Sau khi gây tai nạn, bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc bước xuống xe bật khóc và có những biểu hiện không bình thường.

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, riêng chị H.T.T.T (SN 1997, quê Đồng Nai) tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Giá vé xe khách đi tỉnh ở TPHCM dịp lễ 30/4 tăng không quá 40%

Với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe Miền Tây dự báo lượng xe và hành khách xuất bến năm nay tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dự báo ngày cao điểm là ngày 30/4, bến xe sẽ đón khoảng 61.500 khách, tăng hơn 19% so với ngày bình thường.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị kê khai tăng giá cụ thể như sau: Các tuyến đường thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày.

Với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường,… bến xe Miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay để xây dựng bảng giá vé của bến xe bán cho các loại xe nêu trên. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM phê duyệt hơn 1.357ha lấn biển tại huyện Cần Giờ

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Mục tiêu dự án là xây dựng Khu đô thị lấn biển Cần Giờ trở thành khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn...

Hạng mục lấn biển có diện tích hơn 1.357ha với tổng mức đầu tư hơn 64.400 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2031.

UBND TPHCM giao chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác về nội dung và các số liệu trong hồ sơ trình thẩm định. Các đơn vị tiếp thu ý kiến của sở, ban ngành có liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.

Tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo chính thức khởi hành từ Bến Nhà Rồng

Sở Giao thông công chánh TPHCM vừa công bố khai thác tuyến tàu thủy cao tốc tới huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tàu có lộ trình xuất phát từ Cảng Nhà Rồng (TPHCM) đến Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) với thời gian di chuyển hơn 5 giờ 30 phút (vận tốc 25 - 27 hải lý/giờ). Tần suất một chuyến mỗi ngày.

Đơn vị khai thác tuyến tàu là Công ty TNHH vận tải Thành Thành Phát. Phương tiện được khai thác là tàu cao tốc Phú Quý Express dài 41,26m, rộng 10,2m. Tàu chở được 374 hành khách, gồm 280 giường nằm và 94 ghế ngồi, có máy lạnh.

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Nhà chức trách xác định, Trang cùng đồng phạm đã sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho hơn 6.400 doanh nghiệp, đơn vị trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá gần 4.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

TPHCM thông tin vụ trà sữa Chagee dùng bản đồ phi pháp

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Trần Bình Thiên - Phó chánh thanh tra Sở VH&TT TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TPHCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam để xem xét, xử lý hành vi cung cấp thông tin sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò", vi phạm quy định pháp luật.

Tại TPHCM, Sở VH&TT là cơ quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử. Công an TPHCM xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo Phó chánh thanh tra Sở, các vi phạm về cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền quốc gia đều được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Thẩm quyền xử lý vi phạm tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ thể, nội dung, tính chất vụ việc. (XEM CHI TIẾT)