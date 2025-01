Tổng thống Zelensky nói về kịch bản đưa lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây đến Ukraine

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cần ít nhất 200.000 lính gìn giữ hòa bình châu Âu để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trả lời bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) khi được hỏi về ý tưởng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình, Tổng thống Zelensky cho biết: “Từ châu Âu? 200.000 người. Đó là mức tối thiểu. Nếu không, sẽ chẳng có tác dụng gì cả”.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền ở Mỹ. Ông Trump từng nhiều lần hứa hẹn sẽ đưa ra giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách nhanh chóng, trong đó có thể bao gồm việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev để ngăn chặn bất kỳ hoạt động quân sự nào của Nga trong tương lai. Ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hiện cũng đang được bàn bạc ở phương Tây.

Con số 200.000 mà ông Zelensky đưa ra tương đương với quy mô của toàn bộ lực lượng vũ trang Pháp. Tổng thống Ukraine cho biết, đây là con số tối thiểu để có thể duy trì đảm bảo an ninh trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga có tổng cộng 1,5 triệu quân và Ukraine chỉ có một nửa so với Nga. Tuy nhiên, việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình cũng chỉ là một phần trong những điều khoản đảm bảo an ninh mà Ukraine cần.

Cuộc gặp với ông Trump

Tổng thống Zelensky cho biết, Kiev đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump. “Các bên đã và đang chuẩn bị cho một cuộc họp”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định, Kiev sẽ không đồng ý với yêu cầu của Nga về việc cắt giảm mạnh quy mô quân đội, dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ yêu cầu Ukraine cắt giảm lực lượng vũ trang xuống còn 1/5 quy mô hiện tại.

"Đó là điều ông ấy muốn. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra".

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cho biết châu Âu phải tự biến mình thành một thế lực toàn cầu mạnh mẽ, có khả năng đảm bảo hòa bình và an ninh cho chính mình, cũng như cho những nước khác. Ông cho rằng châu Âu có ít ảnh hưởng hơn đối với Washington vì Mỹ coi sự đóng góp của các đồng minh châu Âu vào an ninh là không đủ.

"Liệu có ai ở Mỹ lo lắng rằng châu Âu có thể từ bỏ họ một ngày nào đó, có thể ngừng là đồng minh của họ không? Câu trả lời là không", ông Zelensky nói.

Ông cho biết châu Âu cần đưa ra một chính sách an ninh và quốc phòng thống nhất, ám chỉ một phát biểu trước lễ nhậm chức của ông Trump về việc yêu cầu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

"Nếu cần 5% GDP để trang trải cho quốc phòng, thì cứ như vậy đi, 5% là được”, ông nhấn mạnh.

Minh Hạnh