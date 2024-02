Tổng thống Zelensky đến châu Âu ký thoả thuận về cam kết an ninh cho Ukraine

TPO - Tổng thống Pháp và Ukraine sẽ ký một thoả thuận song phương quan trọng về các cam kết an ninh vào thứ Sáu (16/2) tại Điện Elysée, Paris thông báo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó có kế hoạch hoàn tất thoả thuận an ninh trong chuyến thăm Ukraine vào tháng này, nhưng ông đã hoãn chuyến đi vì lý do an ninh.

“Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, đây sẽ là cơ hội để Tổng thống Pháp tái khẳng định quyết tâm của Paris trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và người dân nước này”, Điện Elysée cho biết.

Phía Ukraine cũng xác nhận chuyến thăm của ông Zelensky tới Pháp và Đức. Các nhà ngoại giao cho biết ông Zelensky sẽ ký kết các đảm bảo an ninh song phương với Paris và Berlin trong tuần này sau khi bắt đầu các cuộc đàm phán vào tháng 7 năm ngoái.

“Thỏa thuận này tuân theo các cam kết được đưa ra trong khuôn khổ G7 bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Vilnius vào tháng 7/2023”. Khi đó, lãnh đạo NATO không đặt ra thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập khối nhưng các nước G7 cam kết sẽ hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine.

Anh và Ukraine đã ký một thỏa thuận an ninh song phương vào tháng 1 và Kiev đang đàm phán với các nước khác. Những thỏa thuận an ninh như vậy có thể bao gồm việc cung cấp thiết bị quân sự hiện đại và đào tạo binh lính Ukraine.

Văn phòng của ông Macron cho biết chi tiết về thỏa thuận giữa Pháp và Ukraine sẽ được đưa ra trong một cuộc họp báo.

Thoả thuận “sẽ vạch ra khuôn khổ viện trợ nhân đạo và tài chính dài hạn, hỗ trợ tái thiết và quân sự”. Theo hai nhà ngoại giao thạo tin, Paris sẽ công bố quỹ trị giá 200 triệu euro cho các dự án dân sự do các công ty Pháp thực hiện.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết nước này sẽ không cung cấp các cam kết tài chính cụ thể về việc viện trợ vũ khí vì Paris sẽ cần thông qua quốc hội phê duyệt.

Hồi tháng 1, Tổng thống Pháp đã kêu gọi các nước châu Âu chuẩn bị hỗ trợ Ukraine trong trường hợp Washington quyết định ngừng viện trợ.

Minh Hạnh