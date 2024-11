THẾ GIỚI 24H: Điện Kremlin nói về nguyên nhân khiến xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ban đầu nhằm vào Ukraine nhưng nhanh chóng mở rộng thành xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mở rộng với truyền thông Ấn Độ ngày 19/11, ông Peskov cho biết: "Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, nó nhằm chống lại chế độ Kiev. Và bây giờ nó đang tiếp diễn là cuộc chiến giữa Nga và NATO. Đó là lý do tại sao nó kéo dài và sẽ kéo dài. Nó sẽ kết thúc ngay khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình”. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga muốn đạt được mục tiêu thông qua đàm phán, nhưng Kiev đã bác bỏ điều này. "Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục hoạt động quân sự, bởi vì khả năng đàm phán hòa bình hiện đang bị cả Kiev và Washington phủ nhận", ông Peskov nói với truyền thông Ấn Độ.

Gần 100 xe tải cứu trợ bị cướp phá ở Dải Gaza. Theo tuyên bố của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm 18/11, trong số 109 xe tải chở thực phẩm cho UNRWA và Chương trình Lương thực Thế giới vào Dải Gaza, 97 xe đã bị cướp phá và "mất tích". Tài xế bị buộc phải dỡ hàng dưới họng súng, nhân viên cứu trợ bị thương, còn các xe tải thì bị hư hỏng nặng. UNRWA không xác định thủ phạm vụ cướp bóc, nhưng cho rằng "sự sụp đổ của luật pháp và trật tự" cùng "cách tiếp cận của chính quyền Israel" đã tạo ra một "môi trường nguy hiểm", khiến cho hoạt động cung cấp viện trợ cho Dải Gaza ngày càng khó khăn.

Hezbollah bị tố tấn công lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cục diện xung đột tại Li-băng tiếp tục diễn biến phức tạp khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah không ngừng gia tăng các cuộc tấn công ác liệt nhằm nhau. Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah đã tấn công một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) ở phía Nam Li-băng. Bộ Quốc phòng Italy xác nhận đại bản doanh của binh sỹ nước này trong biên chế UNIFIL ở làng Shama, phía Nam Li-băng hồi chiều qua đã bị tấn công bởi 8 quả rocket.

Cảnh sát Brazil bắt giữ 4 đối tượng âm mưu ám sát tổng thống. Ngày 19/11, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 4 binh sỹ vì âm mưu ám sát Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vào năm 2022. Cảnh sát liên bang nêu rõ 4 người này đã bị bắt tại Rio de Janeiro trong khuôn khổ chiến dịch nhằm triệt phá tổ chức tội phạm âm mưu đảo chính để ngăn chính phủ được bầu hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2022 nhậm chức. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một cảnh sát.

Mỹ trừng phạt 6 quan chức cấp cao của Hamas. Mỹ ngày 19/11 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Washington đang tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin ở Dải Gaza. Thông báo của bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với các đại diện của Hamas ở nước ngoài, một quan chức cấp cao của quân đội Hamas và những người liên quan tới các nỗ lực gây quỹ ủng hộ Hamas và vận chuyển vũ khí trái phép vào Dải Gaza.

Nga phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi với nhiều yếu tố mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 ký sắc lệnh phê chuẩn Cơ sở chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, học thuyết hạt nhân cập nhật của nước Nga. Văn kiện này cũng được công bố cùng ngày. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết là sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền đất nước. Văn kiện nêu rõ việc xuất hiện các nguy cơ và mối đe dọa quân sự mới buộc Nga phải làm rõ điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga sản xuất hàng loạt hầm trú ẩn di động. Nhằm ứng phó với bất ổn an ninh trên toàn cầu cũng như sự gia tăng tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hầm trú ẩn di động có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa do con người và thiên nhiên gây ra, trong đó bao gồm cả phóng xạ và sóng xung kích.

Quốc hội Indonesia chính thức chỉ định Jakarta là vùng đặc biệt. Ngày 19/11, Quốc hội Indonesia đã thông qua một dự luật, chính thức chỉ định Jakarta là vùng đặc biệt sau khi thành phố này không còn là thủ đô của đất nước. Phát biểu sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Adies Kadir nêu rõ Jakarta hiện trở thành một vùng đặc biệt, vì thủ đô đã được chuyển đến Nusantara. Thủ đô mới đang trong quá trình xây dựng, với việc di dời các công chức dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2025. Cựu Tổng thống Joko Widodo trước đây từng giải thích động thái này là cần thiết do tình trạng quá tải và tắc nghẽn kinh niên của Jakarta.

Ukraine thông qua ngân sách năm 2025 với khoản chi kỷ lục cho quốc phòng. Ngày 19/11, Quốc hội Ukraine đã thông qua toàn bộ luật về ngân sách quốc gia năm 2025, trong đó chi ngân sách năm tới được quy định ở mức kỷ lục 3.940 tỷ hryvnia (hơn 95 tỷ USD). Đáng chú ý trong đó, 2.220 tỷ hryvnia được chi cho nhu cầu quốc phòng.

Lũ trên 4m nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà tại Philippines. Ngày 19/11, nước lũ cao hơn 4m đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở miền Bắc Philippines vốn bị bão Man-yi tàn phá. Nhà chức trách tỉnh Ian, ông Valdepenas xác nhận nước lũ cao hơn 4m tại một số điểm ở địa phương này với nhiều nhà cửa, đèn đường và cây cối chìm trong biển nước mênh mông. Tại thành phố Ilagan thuộc tỉnh Isabela lân cận, quan chức ủy ban phòng chống thiên tai cho biết 30.000 người vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt nhưng tình hình đang dần được cải thiện. Man-yi là cơn bão lớn thứ 6 tấn công Philippines chỉ trong vòng 1 tháng qua, đẩy hơn 1 triệu người vào cảnh phải sơ tán trước đó, phá hủy các căn nhà ọp ẹp, gây mất điện và cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người.