Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn trên địa bàn thành phố, căn cứ tính chất, tầm quan trọng của sự kiện, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trên địa bàn thành phố.

Sáng 19/6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng triển khai phương án diễn tập đón đoàn Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Việt Nam.