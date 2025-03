Tổng thống Mỹ hé lộ 'chiếc máy bay chiến đấu sát thương nhất từ ​​trước đến nay'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định trao cho Boeing hợp đồng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của không quân.

Mẫu máy bay hiện đại này sẽ được đặt tên F-47, ông Trump - tổng thống thứ 47 của Mỹ - thông báo tại Phòng Bầu dục hôm 21/3.

“Dưới sự chỉ đạo của tôi, Không quân Mỹ đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới, hiện không có máy bay nào có thể so sánh được", ông cho biết.

Theo ông Trump, F-47 đã được phát triển "trong một thời gian dài" và "sẽ là máy bay gây sát thương nhất từng được chế tạo".

Chương trình này trước đây được gọi là Chương trình Thống trị Không quân thế hệ tiếp theo (NGAD). Không quân Mỹ đã thử nghiệm một nguyên mẫu máy bay trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

F-47 “bay cùng máy bay không người lái, rất nhiều máy bay không người lái, bao nhiêu chiếc tùy thích”, ông Trump nói.

“Sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa một số công ty hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ, Không quân sẽ trao hợp đồng sản xuất cho Boeing”, ông tuyên bố.

Boeing đã đánh bại Lockheed Martin để giành được hợp đồng. Sau thông báo, cổ phiếu của Boeing tăng 5%, trong khi cổ phiếu của Lockheed giảm gần 7%.

F-47 được dự định sẽ thay thế F-22 Raptor, một máy bay có người lái được thiết kế để tham gia chiến đấu cùng với máy bay không người lái, do Lockheed sản xuất.

“Chúng tôi đã đặt hàng rất nhiều F-47. Chúng tôi không thể cho bạn biết giá”, ông Trump nói.

Đầu tháng này, Lockheed Martin đã bị loại khỏi cuộc cạnh tranh giành hợp đồng chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình trên tàu sân bay thế hệ tiếp theo của Hải quân Mỹ, theo Reuters.

Boeing cũng đã bị chỉ trích trong những năm gần đây vì những sai sót trên máy bay của mình, dẫn đến những lo ngại về an toàn và các cuộc điều tra. Các dự án quốc phòng và không gian của công ty đã gặp rắc rối do chi phí tăng quá mức và chậm trễ liên tục. Công ty cũng phải đối mặt với cuộc đình công kéo dài của công nhân do tăng lương không đủ.

Tháng trước, ông Trump đã chỉ trích Boeing vì chi phí tăng quá mức và chậm trễ trong việc sản xuất chuyên cơ tổng thống tiếp theo. "Chúng ta sẽ có một chiếc Không lực Một mới, nếu Boeing có thể hoàn thành nó", ông nói.

Minh Hạnh