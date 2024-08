Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả

TPO - Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, cuối năm 2022, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty CP Sữa Hà Lan, có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66/67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 29.400 lon/hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi xây dựng Nhà máy Holland Milk (tại Km39 Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương), Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm, từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng. Sau đó, ban hành lệnh sản xuất, cân nguyên liệu, phụ gia theo công thức có sẵn trong lệnh sản xuất, phối trộn, đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra, đóng thùng carton, đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng máy tính, Zalo theo nhóm giữa Tổng giám đốc và các nhân viên. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Đỗ Minh Thu, Kế toán trưởng của Công ty CP Sữa Hà Lan tự ý chỉnh sửa hai phiếu kết quả kiểm nghiệm và làm giả giấy tờ của UBND xã để hợp thức hóa các sản phẩm. Cơ quan điều tra tách hành vi của bị can Thu thành một vụ án hình sự khác và cơ quan tố tụng truy tố xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ngày 16/4/2024, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh đã tuyên án 62 tháng tù giam đối với Đỗ Minh Thu. Minh Đức