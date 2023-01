Tóm gọn đối tượng trốn truy nã khi về nhà ăn Tết

TPO - Công an huyện Xín Mần (Hà Giang) đã bắt giữ đối tượng Giàng Văn Phú, người này bị cáo buộc liên quan đến vụ án tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, vừa qua, Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt thành công đối tượng Giàng Văn Phú (SN 1978) trú tại thôn Xì Khà Lá, xã Pà Vầy Sủ.

Theo Công an huyện Xín Mần, Giàng Văn Phú có liên quan trong vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra vào ngày 5/4/2021 tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau khi vụ án xảy ra Phú đã bỏ trốn, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Phú. Sau đó, Phú quay trở về nơi cư trú tại thôn Sì Khá Lá, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, để tiếp tục lẩn trốn, đến ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Xín Mần đang thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng Giàng Văn Phú cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật.