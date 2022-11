Kẻ trốn truy nã suốt 17 năm bị phát giác từ một chuyện lạ

TPO - Nguyễn Văn Hùng gây án rồi bỏ trốn, tồn tại dưới vỏ bọc mang tên người anh suốt mười mấy năm trời. Bỗng một ngày kẻ trốn nã bị lộ sáng vì một chi tiết lạ trong hộ khẩu.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Truy nã - Truy tìm vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) sau 17 năm trốn lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng, do có mâu thuẫn từ trước, đêm 16/2/2006, nhóm của N.C.C. (ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà), trong đó có Nguyễn Văn Hùng đi giải quyết mâu thuẫn với anh Phạm Văn G. và một số thanh niên ở thôn 2 (xã Tân Thanh). Khi đi, nhóm của C. mang theo dao và 1 đoạn gậy gỗ dài 60cm.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, 5 đối tượng thuộc nhóm này đi trên 3 xe máy đến gần nhà chị Trần Thị P. ở xã Tân Thanh. Khi anh G. cùng với H. và Tr. vừa rời nhà chị P. thì bị các đối tượng trong nhóm của C. dùng dao, gậy xông vào đánh chém.

Khi G., H., Tr. bỏ chạy thì nhóm của C. đuổi theo. Anh G. bị vấp ngã, nhóm trên đuổi kịp, đánh đập túi bụi gây trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, sau chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã vào cuộc điều tra xác định được nhóm đối tượng gây án. Qua trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ mất sức lao động do thương tật của anh G. là 36% vĩnh viễn.

Sau đó, cảnh sát lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan, riêng Hùng bỏ trốn nên ngày 19/10/2006, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Hùng lẩn trốn tại TPHCM và Hà Nội.

Mới đây, nguồn tin báo từ xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết nhà Hùng trước kia khai báo có 3 anh em nhưng sau này khai tăng thêm 1 người.

Vào cuộc xác minh, công an phát hiện, gia đình này chỉ có 3 người con. Vào năm 1988, mặc dù toàn bộ các thành viên trong gia đình đều chuyển từ Hà Nội vào Lâm Đồng sinh sống, nhưng vẫn để lại 1 nhân khẩu tên Nguyễn Văn Tùng (SN 1978, con trai đầu) ngoài Hà Nội.

Trước khi gây án, Hùng chưa làm chứng minh nhân dân. Sau khi Hùng gây án, anh trai của Hùng là Nguyễn Văn Tùng đã đổi tên thành Nguyễn Văn Tòng, khai lùi năm sinh từ 1978 thành 1979; còn Hùng (vốn là em của Tùng) lại khai tên là Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1978, ngụ huyện Đan Phượng) để hợp thức hoá giấy tờ. Như vậy, Hùng từ vai em nhảy lên làm con đầu của gia đình.

Với sự phối hợp của Công an Hà Nội, Đội Truy nã - Truy tìm PC02 Công an Lâm Đồng đã bắt giữ Hùng tại huyện Đan Phượng, di lý về Lâm Đồng để xử lý theo quy định pháp luật.