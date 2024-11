Tổ chức xoá nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’

TPO - "Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng xã hội, tạo ra phong trào, tổ chức triển khai như chiến dịch, ngày hội xoá nhà tạm, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 523/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Theo thông tin tại phiên họp, đến nay cả nước còn khoảng trên 315 nghìn hộ có khó khăn về nhà ở, trong đó có khoảng 106.000 hộ người có công, 46.000 hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và 153.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khác cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở đảm bảo an toàn, ổn định để "an cư, lạc nghiệp", góp phần thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo thông báo, Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xoá nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần: "tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc với tinh thần cao, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm".

Thủ tướng lưu ý, chính quyền địa phương các cấp có vai trò quyết định sự thành công của chương trình, cần phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Thủ tướng nêu, cần đa dạng hóa nguồn lực theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm. Trung ương dành nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, ngành, địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, cần kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ với tinh thần: "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít".

Các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, không để trùng lắp đối tượng, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.

Hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Bí thư cấp uỷ cùng cấp làm Trưởng ban để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2024. Ban Chỉ đạo các cấp quy định cụ thể Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cùng cấp.

Về mức hỗ trợ, Thủ tướng kết luận, thống nhất một mức hỗ trợ nhà ở đối với tất cả các đối tượng (trừ đối tượng hộ thuộc diện bảo trợ xã hội - không có khả năng đối ứng) là 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa.

Đối với các hộ thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm bằng mức trên; không hồi tố đối với các hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở.

Về đối tượng hỗ trợ nhà ở (ngoài hộ người có công với cách mạng), thống nhất hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo số liệu các địa phương đã báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đất xây dựng nhà ở, thống nhất chủ trương hỗ trợ xây nhà ở trên đất ở không có tranh chấp, giao Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định theo phân cấp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Về mẫu nhà ở, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng địa bàn.

Về nguyên vật liệu, nhân công, các địa phương cần có giải pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát về giá nguyên vật liệu xây dựng nhà ở trên địa bàn, chủ yếu sử dụng vật liệu của địa phương; huy động mọi lực lượng hỗ trợ, vận động cộng đồng hỗ trợ gia đình, bản thân gia đình tham gia xây dựng. Lực lượng quân đội, công an tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công để giảm bớt chi phí.