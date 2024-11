Năm 2025 sẽ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ nhất vào hôm nay (10/11).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, trong thời gian qua, chúng ta đã giúp cho khoảng 340.000 hộ người có công với cách mạng và trên 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, an toàn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, đến nay cả nước còn khoảng trên 315.000 hộ có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để cải thiện ngôi nhà bảo đảm an toàn, ổn định để "an cư, lạc nghiệp". Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu: Hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào một số nội dung chính: Xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng chỉ đạo để thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình, bảo đảm hoàn thành trong năm 2025; phân tích, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục.

Trung ương không làm thay tỉnh, tỉnh không làm thay huyện

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành mục tiêu vào năm 2025, với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện; đồng thời cần bảo đảm "5 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các thành viên cho ý kiến về nhiệm vụ cụ thể và giải pháp trọng tâm đề xuất trong báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Theo Thủ tướng, đây là công việc chung của cả hệ thống chính trị, cần phát huy sức mạnh của nhân dân, với cách tiếp cận toàn dân, toàn diện.

Do đó, Thủ tướng lưu ý, cần thành lập Ban Chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến cấp xã, bám dân, bám cơ sở, Trung ương không làm thay tỉnh, tỉnh không làm thay huyện, huyện không làm thay xã; phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, không trông chờ, ỷ lại.

Đồng thời, cộng đồng, dòng họ, người thân… phải giúp đỡ, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều", "ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít".

Báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước còn khoảng 106.000 hộ người có công khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí dự kiến khoảng trên 4.000 tỷ đồng (mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng, mức hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng).

Về hỗ trợ nhà ở từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia, ước đến hết năm 2024, tổng số hộ được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 60.040 hộ (ngân sách Trung ương đã bố trí hơn 2.300 tỷ đồng).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bố trí kinh phí năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương hơn 1.266 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa khoảng gần 40.000 căn còn lại.

Về hỗ trợ nhà ở từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Chương trình phát động vào ngày 5/10/2024 đã huy động được 5.932 tỷ đồng… 34/63 địa phương đã ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc nghị quyết của tỉnh ủy, kế hoạch của UBND cấp tỉnh triển khai phong trào tại địa phương.