Tổ chức thi tuyển 9 chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại huyện Thanh Oai

TPO - Huyện Thanh Oai sẽ tổ chức thi tuyển 9 chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại 9 trường học trên địa bàn huyện. Thí sinh tham dự sẽ trải qua 2 phần thi, gồm thi viết và thi trình bày đề án, được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9/2024.

Ngày 10/7, UBND huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện năm 2024.

Đây là đợt thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thứ 2 thuộc khối giáo dục và đào tạo của huyện.

Theo đó, huyện Thanh Oai sẽ tổ chức thi tuyển 9 chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các trường: Mầm non Xuân Dương; THCS Liên Châu; THCS Tân Ước; Tiểu học Cao Viên I; Tiểu học Cao Viên II; Tiểu học Bích Hòa; Tiểu học Mỹ Hưng; Mầm non Cao Viên II; Mầm non Kim An.

Về nội dung thi, các thí sinh sẽ phải trải qua 2 phần thi, gồm viết và tổ chức thi trình bày Đề án.

Thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai (trụ sở UBND huyện Thanh Oai) trong giờ hành chính. Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi.

Hội đồng thi tuyển sẽ tổ chức thi viết và thi trình bày đề án dự kiến trong tháng 8 và 9/2024.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 2755/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, vào tháng 9/2023, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Kết quả, UBND huyện Thanh Oai đã tuyển dụng được 4 chức danh lãnh đạo của 4 phòng, ban Khối hành chính, sự nghiệp và 5 chức danh hiệu trưởng của 5 trường học công lập trên địa bàn.