Tình trạng nạn nhân vụ xe giường nằm tông đuôi xe đầu kéo trên quốc lộ 1A

TPO - Vụ tai nạn khiến phụ xe khách giường nằm mang biển số 50H-359.51 bị đứt rời nửa cánh tay. Xe cứu thương đã nhanh chóng đưa phụ xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, do mất rất nhiều máu nên phụ xe đã tử vong sau đó.

Trưa 16/10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, phụ xe khách giường nằm mang biển số 50H-359.51 chạy tuyến Bình Định - TPHCM, bị tai nạn lúc 2 giờ hôm nay, tại Km 1710 + 600, quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong.

Theo đó, xe khách giường nằm mang biển số 50H-359.51 chạy tuyến Bình Định - TPHCM, lưu thông theo hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai, khi đến địa điểm trên thì tông vào các thanh cần cẩu chở trên rơ-mooc mang biển số 73R - 005.26 của xe đầu kéo mang biển số 73H - 000.33, đang lưu thông cùng chiều phía trước xe khách.

Cú tông khiến vị trí cửa lên xuống của xe khách bị biến dạng, bể nát. Phụ xe ngồi vị trí này bị đứt rời nửa cánh tay. Xe cứu thương đã nhanh chóng đưa phụ xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, do mất rất nhiều máu nên phụ xe đã tử vong sau đó.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 20 hành khách, toàn bộ đã đập cửa thoát ra ngoài và không ai bị thương. Xe khách giường nằm mang biển số 50H-359.51 xuất bến từ Bình Định khoảng 18 giờ ngày 15/10, đang trên đường vào TPHCM thì xảy ra tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã có mặt tại vị trí trên để điều tiết giao thông. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 8 tháng năm 2024, trên quốc lộ 1A đoạn Bình Thuận xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông (giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm trước) làm 26 người chết (giảm 30 người so với cùng kỳ năm trước), 66 người bị thương (tăng 34 người so với cùng kỳ năm trước).

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận, số người bị thương tăng cao là do thay đổi trong cách thống kê tình hình tai nạn giao thông. Địa phương có tai nạn xảy ra nhiều nhất là huyện Hàm Thuận Bắc với 22 vụ, làm 7 người chết, 18 người bị thương. Nơi ít nhất là TP.Phan Thiết với 5 vụ, làm 1 người chết, 7 người bị thương.