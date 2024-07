Tình huống an ninh trật tự ở TPHCM rất đa dạng, phức tạp

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Công an quận 1 tiếp tục hướng dẫn để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của quận phải là lực lượng tiêu biểu, đúng với việc chọn địa phương này để ra mắt với sự tham dự của Chủ tịch nước vừa qua.

Chiều 11/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 lần thứ 22 (mở rộng), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá quận 1 là địa phương đã có nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm.

Về công tác quốc phòng, an ninh, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận với vị trí là địa bàn trung tâm thành phố, quận 1 có rất nhiều tình huống phức tạp. Dù vậy, quận đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời có những cách làm mới, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề cập việc vừa qua thành phố đã ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Ông đề nghị công an là nòng cốt, tuy nhiên quân sự, các cấp ủy, chính quyền, các phường cũng phải tiếp tục quan tâm, tổ chức lực lượng, tập huấn, rèn luyện, theo dõi, uốn nắn để lực lượng này hoạt động thật tốt.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, tại buổi ra mắt mới đây trên địa bàn TPHCM, ông có thông tin việc tình huống an ninh trật tự ở TPHCM rất đa dạng, có những việc bây giờ chúng ta có thể kể tên ra nhưng có những cái không biết được nó là gì.

“Vừa rồi trường hợp một người Nhật bị đâm chết. Đại sứ gặp tôi nêu ý kiến liền. Tình huống đó các lực lượng, công an thành phố và công an quận cũng không ngờ tới được. Nhiều tình huống tương tự trong quan hệ xã hội có thể xảy ra, cho nên tình huống an ninh trật tự ở thành phố này rất đa dạng, rất phức tạp, thậm chí nguy hiểm”, ông Mãi chia sẻ.

Do vậy, ông cho rằng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải được tổ chức chặt chẽ, được tập huấn để nắm quy định, để người tham gia hiểu quy trình làm việc và phối hợp cho tốt, nếu không sẽ dẫn đến thực hành không đúng quy định rồi trở thành tự tiện, lạm quyền.

Cũng xoay quanh chuyện này, Chủ tịch Phan Văn Mãi đánh giá trong thời gian vừa qua chúng ta đã có lực lượng này bằng cách tự tổ chức, trong đó hình thức “hiệp sĩ” cũng là một hình thức của lực lượng này.

“Nếu chúng ta tổ chức chặt chẽ, tập huấn tốt, phối hợp với các lực lượng tuân thủ quy trình, tuân thủ sự chỉ đạo thì sẽ phát huy rất tốt. Đây là lực lượng tại cơ sở ứng phó nhanh nhất, nắm sát địa bàn, tình hình, đối tượng nên có thể là nguồn tin, là lực lượng đúng như mình hay gọi “cánh tay nối dài, là tai mắt””, ông Mãi nói thêm.

Từ đó, ông đề nghị Công an quận 1 tiếp tục hướng dẫn để làm sao lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của quận phải là lực lượng tiêu biểu, đúng với việc chọn quận 1, chọn TPHCM để tổ chức ra mắt lực lượng này với sự tham dự của Chủ tịch nước.

Ông cũng gợi mở, nếu cơ sở cần kinh phí để tập huấn, trang bị thì đề xuất với thành phố. “Chúng ta mạnh dạn đầu tư để lực lượng này làm tốt nhiệm vụ của mình”, ông nhấn mạnh.

Kinh doanh hóa chất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ… tăng 34 vụ

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận 1 cho biết đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội, mại dâm, trong 6 tháng qua công an bắt 6 vụ với 46 đối tượng; khởi tố, xử lý hình sự 5 vụ và 11 đối tượng, xử lý hành chính 27 đối tượng…

Về cờ bạc, công an quận bắt 6 vụ, 41 đối tượng, kết quả khởi tố 6 vụ với 26 đối tượng, xử lý hành chính 7 đối tượng.

Bên cạnh đó, Thượng tá Thành cho hay, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, phổ biến là nhóm hành vi cho vay lãi nặng, vận chuyển, mua bán hàng cấm như pháo nổ, thuốc nổ.

Kinh doanh hàng giả mạo, hàng hóa nhập lậu trong 6 tháng quận tiếp nhận, phát hiện mới 118 vụ; vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ tăng 34 vụ.