Tình hình nắng nóng, xâm nhập mặn tại khu vực Nam bộ vào cuối tuần

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày cuối tuần, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực miền Đông và một số nơi ở miền Tây Nam bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (7/3), nắng nóng xuất hiện vài nơi ở cả miền Đông và miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến trên 35 độ C, cao nhất ở Biên Hòa (Đồng Nai): 35,5 độ C, Long Khánh (Đồng Nai): 35,3 độ C, Châu Đốc (An Giang): 35,3 độ C.

Dự báo trong những ngày cuối tuần, nắng nóng tiếp tục xuất hiện một số nơi trên khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Trong 3-5 ngày tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực miền Đông và một số nơi ở miền Tây Nam bộ.

Tại TPHCM, ngày hôm qua (7/3) nắng nóng tạm thời gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Hòa: 33,5 độ C, Nhà Bè là 33 độ C.

Dự báo trong những ngày cuối tuần, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên khu vực TPHCM với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

“Trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia cực tím (UV) ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.

Tình hình xâm nhập mặn tại Nam bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn các sông khu vực Nam bộ dao động ở mức cao trong 1-2 ngày đầu tuần, sau giảm dần và tăng lại vào 2 ngày cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3/2023, riêng một số trạm ở TPHCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang có độ mặn lớn hơn.

Chiều sâu ranh giới mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: phạm vi xâm nhập mặn 50-60km; Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: Phạm vi xâm nhập mặn 40-45km; Sông Hàm Luông: Phạm vi xâm nhập mặn 42-50km; Sông Cổ Chiên: Phạm vi xâm nhập mặn 43-50km; Sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn 45-50km; Sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn 37-45km.

Dự báo xâm nhập mặn tại các sông Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3/2024 (từ 7/3-13/3, từ 24-28/3); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3-4/2024 (từ 7-13/3, từ 24-28/3, từ 7-12/4, từ 22-28/4).

“Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn”- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.