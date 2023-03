Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc

TPO - Tối 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và tuyên dương 16 đảng viên trẻ xuất sắc và 13 cán bộ Đoàn đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh.

Dự chương trình, về phía T.Ư Đoàn có anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; đại diện Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương khẳng định, thời gian qua cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị luôn quan tâm, đặt niềm tin, kỳ vọng to lớn cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ thanh thiếu niên Nghệ An được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Hy vọng thời gian tới, các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình cũng như tuổi trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy năng lực để góp sức xây dựng Đảng và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với đánh giá việc thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ mục tiêu đó, đoàn viên thanh niên Nghệ An cần ra sức cùng với Đảng bộ và nhân dân nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 để quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Cùng ôn lại lịch sử hào hùng của tuổi trẻ Nghệ An, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết, trong lịch sử hình thành và phát triển các phong trào thanh niên, Nghệ An là tỉnh có tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên phát triển rất sớm. Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã trải qua 18 kỳ Đại hội.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, thanh niên Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc trọng trách là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn.

Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên toàn tỉnh đã kịp thời linh hoạt, chuyển hướng các mặt công tác của Đoàn để phù hợp với xu thế thời đại, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, xung kích thực hiện có hiệu quả rõ nét các phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”; “Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”.

Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tuổi trẻ Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình hành động: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần. Nhiều phong trào, mô hình, chương trình hành động thiết thực trong xây dựng kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quyết định tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng cao quý mang tên anh hùng Lý Tự Trọng cho 13 cán bộ Đoàn xuất sắc. Đây là những đảng viên trẻ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác, thành tích xuất sắc trong học tập, lao động; là những cán bộ Đoàn năng nổ, gương mẫu trong công tác, giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên.