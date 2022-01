Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong bàn giao nhà nhân ái cho cựu TNXP

TPO - Chiều 4/1, Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong phối hợp Thị đoàn Thái Hòa tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho cựu Thanh niên Xung phong Phạm Xuân Sinh (82 tuổi, trú tại xóm Phú Thuận, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An).

Cụ Phạm Xuân Sinh là cựu TNXP thuộc đơn vị 289 tỉnh Nghệ An; tham gia nhập ngũ năm 1972, xuất ngũ năm 1975. Hiện, cụ tuổi cao sức yếu không đi lại được, nhà cửa hư hỏng, dột nát không có điều kiện sửa chữa.

"Tôi bị thoái hóa xương khớp nên không thể đi lại trong 15 năm nay; mong muốn của tôi là vợ chồng có một ngôi nhà mới dù nhỏ thôi nhưng ấm cúng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đến nay vợ chồng tôi vẫn chưa thể thực hiện được", cụ Sinh chia sẻ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cựu TNXP Phạm Xuân Sinh, Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong đã kêu gọi hỗ trợ gia đình cụ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa, khởi công vào tháng 7/2021, hoàn thành tháng 12/2021.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà nhân ái, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cụ Phạm Xuân Sinh. "Uống nước nhớ nguồn" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ngôi nhà mà Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong hỗ gia đình cụ xây dựng thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với gia đình cụ nói riêng và lực lượng TNXP nói chung. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn báo Tiền Phong đã luôn đồng hành cùng Tỉnh đoàn trong các hoạt động, đặc biệt là an sinh xã hội".



Trong không khí đầm ấm của lễ bàn giao ngôi nhà, cụ Phạm Xuân Sinh xúc động gửi lời cảm ơn tới Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong đã quan tâm, hỗ trợ gia đình cụ có một ngôi nhà mới kiên cố. "Ngôi nhà thêm đẹp, thêm ấm áp bởi ở đây có tình đồng đội, đồng chí và tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" của thế hệ trẻ", cụ Phạm Xuân Sinh chia sẻ.