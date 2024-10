Tình báo Ukraine nói một thiếu tá quân đội Nga thiệt mạng trong vụ nổ xe ở Luhansk

TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình liên quan, và giao công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu

TPO - Bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có đơn xin nghỉ việc do lùm xùm vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Trong đơn, bà Huệ thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót, quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ tại Trường mầm non Ánh Dương.