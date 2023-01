Tình báo Nga tố Ukraine cất giữ vũ khí trong nhà máy điện hạt nhân

TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin ngày 23/1 cáo buộc các lực lượng Ukraine cất giữ tên lửa và đạn pháo do phương Tây cung cấp trong các nhà máy điện hạt nhân. Ông cho rằng Kiev đã sử dụng các nhà máy này làm vỏ bọc cho các kho dự trữ đạn dược.

“Có thông tin đáng tin cậy rằng quân đội Ukraine đang tích trữ vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp trong khuôn viên các nhà máy điện hạt nhân”, ông Naryshkin cho biết, theo một tuyên bố trên trang web của cơ quan tình báo.

Ông nói thêm rằng vũ khí bao gồm rocket cho pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và tên lửa được sử dụng bởi các hệ thống phòng không nước ngoài, cũng như "đạn pháo cỡ nòng lớn".

Theo ông Naryshkin, một số toa tàu chở “vũ khí sát thương” đã đến nhà máy điện hạt nhân Rovno ở miền Tây Ukraine chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 12.

“Phía Ukraine tận dụng thực tế là lực lượng vũ trang Nga sẽ không tấn công các nhà máy điện hạt nhân vì lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân”, quan chức Nga nhận định. “Và nếu một tên lửa phòng không khác của Ukraine đi chệch hướng, khiến các kho dự trữ phát nổ và phá hủy nhà máy điện hạt nhân, thì họ luôn có thể đổ lỗi thảm kịch này cho Mátxcơva.”

Cả Nga và Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy điện kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022. Cơ quan Hạt nhân Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã triển khai một phái đoàn giám sát tới nhà máy Rovno vào tuần trước và hứa sẽ bố trí chuyên gia đến các cơ sở khác ở Ukraine.

Trước đó, Nga từng cáo buộc các lực lượng Ukraine pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye lớn nhất châu Âu.

Kiev phủ nhận cáo buộc này, và tuyên bố rằng Nga đang sử dụng nhà máy làm vỏ bọc cho lực lượng của mình. Các quan chức Nga cho biết vũ khí hạng nặng chưa bao giờ được triển khai tới nhà máy Zaporozhye và một số nhân viên an ninh có vũ trang đang đảm bảo sự an toàn của nhà máy do nó nằm gần tiền tuyến.

Minh Hạnh