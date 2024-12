TIN NHANH: Tràn lan hóa chất 'nước kẹo' ngâm giá đỗ; Tiết lộ đáng sợ của nhân viên hãng Jeju Air

TPO - Giải Báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là giải thưởng lớn, uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Đây là dịp để nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và bình yên cuộc sống cho nhân dân. Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm “Lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân gắn với sự nghiệp vẻ vang Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.