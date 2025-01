TIN NHANH: Bị đánh dã man sau va chạm giao thông ở Bình Dương: Thông tin đau xót từ gia đình

TPO - Diễn biến mới vụ người có vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng; Hé lộ nguyên nhân giúp 2 tiếp viên may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Hàn Quốc; Rõ vụ Nguyễn Xuân Son nguy cơ bị treo giò ở chung kết AFF Cup 2024… là những tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 1/1/2025.

TPO - Kể từ ngày 1/1/2025, huyện An Dương (TP Hải Phòng) chính thức trở thành quận An Dương. Đảng bộ quận An Dương phấn đấu xây dựng địa phương trở thành đô thị xanh, thông minh, là cực tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.