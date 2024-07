TIN NHANH: Bất ngờ về nghi phạm vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan, người thứ 7 bí ẩn là ai?

TPO - Chiều 16/7, tại tuyến phố đi bộ Chùa Một Cột (Hà Nội) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội, nhân dân và khách quốc tế với chủ đề “80 năm vang mãi bản hùng ca”. Chương trình do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đoàn nghệ thuật quần chúng trong và ngoài Quân đội phối hợp tổ chức.

TPO - Vụ nổ khí gas từ shophouse nằm trong tòa nhà The City Light (bên trong một nhà hàng chuẩn bị đưa vào khai trương) trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang) khiến 6 người Việt Nam và 2 người nước ngoài bị thương.

TPO - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao nên những ngày này Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.