Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử sau khi bị lừa tiền trên mạng

TPO - Sau 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy 2 sau khi viết bức tâm thư để lại với nội dung đã bị lừa đảo trên mạng.

Trưa 7/6, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã trục vớt được một thi thể nữ giới trên bờ sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.Q.A. (SN 1995, trú xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An).

Sau khi tìm thấy, cơ quan chức năng đã làm thủ tục để bàn giao thi thể cho nạn nhân và gia đình mai táng.

Trước đó vào chiều 5/6, người dân đi trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy cùng đôi dép để lại trên cầu.

Nghi có người đã nhảy cầu tự tử nên người dân trình báo cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Qua xác minh chiếc xe để lại trên cầu, cơ quan chức năng xác định chủ nhân chiếc xe là của chị T.T.Q.A. (SN 1995, trú xã Kim Liên).

Được biết, trong số đồ dùng để lại trên cầu, người này còn viết một bức tâm thư để lại dặn chồng, con. Trong nội dung bức thư, người này cho biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên mạng bằng hình thức quà tặng. Người này đã mất 19 triệu đồng nhưng tiếp tục bị yêu cầu nạp 130 triệu đồng nếu không sẽ bị đi tù 7 năm.

Trong bức thư để lại, người này cũng viết danh sách những người đang vay tiền và dặn chồng con ở lại giữ sức khỏe, chăm con tốt.

Chính quyền địa phương nơi nạn nhân sinh sống cho biết, nạn nhân có hoàn cảnh khá éo le. Người con bị bệnh tim, trong khi người phụ nữ cũng vừa trải qua đợt tai biến.