Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi sau 8 ngày

TPO - Sau hơn 1 tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là người phụ nữ tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La) bị mất tích do mưa lũ.

Ngày 1/8, theo thông tin Công an huyện Thuận Châu, các lực lượng chức năng và nhân dân vừa tìm thấy thi thể bà T.T.N (sinh năm 1970, trú tại bản Ích Cang, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích từ ngày 24/7 do bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin bà T.T.N bị mất tích, lực lượng chức năng gồm 100 người của Công an tỉnh Sơn La, UBND huyện Thuận Châu, Công an huyện Thuận Châu, Công an cơ sở và nhân dân đã chia thành nhiều tổ, ngày đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sau hơn 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 31/7, bà N được tìm thấy tại dòng suối thuộc khu vực bản Ta Tú, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi khoảng 15 km.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.