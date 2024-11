Tìm thấy 2 phụ nữ bị mất liên lạc trong rừng sâu

TPO - Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hai người phụ nữ tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), đã được lực lượng chức năng tìm kiếm thành công sau khi vào rừng hái măng, đi lạc và bị mất liên lạc.

Chiều 22/11, thông tin từ Viettel TT-Huế cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ định vị vị trí thuê bao để Công an huyện A Lưới (TT-Huế) tìm kiếm thành công hai người phụ nữ đi hái măng trong rừng bị lạc đường và hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Trước đó, hai người phụ nữ sống ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới, trong lúc đi hái măng đã bị lạc giữa rừng. Nhận được tin báo của người nhà, Công an huyện A Lưới đã khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, điện thoại của 2 người hái măng bị mất liên lạc giữa vùng đồi núi rộng lớn, hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước tình hình này, Công an huyện A Lưới đã đề nghị Viettel TT-Huế hỗ trợ công tác tìm kiếm bằng khoa học kỹ thuật công nghệ cao.

Từ đề nghị của cơ quan công an, Viettel TT-Huế đã xin ý kiến từ Tổng Công ty Viettel, sau đó định vị được vị trí thuê bao của người đi lạc đang nằm ở khu vực rừng gần Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới.

Căn cứ định vị do Viettel TT-Huế hỗ trợ cung cấp, lực lượng Công an huyện A Lưới đã tìm được 2 nạn nhân, sau đó đưa họ về nhà an toàn.