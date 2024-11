Tìm cơ hội giao thương, đầu tư nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp dệt may, in thêu

TPO - Theo Ban tổ chức, năm nay, các doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế thiết bị, công nghệ in thêu, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may (ITCPE - Vietnam Texprint 2024), sẽ mang đến nhiều sản phẩm mới, công nghệ, kiểu dáng phù hợp với nhu cầu của thị trường xuất khẩu và nhập khẩu quốc tế hiện nay.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm máy móc, nguyên phụ liệu dệt may, in thêu 2024 sẽ có hơn 150 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự từ ngày 27 - 29/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TPHCM).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, về công nghệ thiết bị in thêu, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may. Triển lãm có các hoạt động giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới của hiệp hội ngành hàng, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến, trong ngành công nghiệp in thêu, gia công trang phục, sản xuất vải, sản phẩm và nguyên phụ liệu ngành dệt may…

Đây cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, đổi mới, tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu dệt may mới, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu cũng như chuyển giao công nghệ nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp dệt may hiện nay.

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm công nghệ, trong thời gian triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo - tọa đàm với nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi kỹ thuật số và tính bền vững trong ngành in ấn, dệt may; công nghệ in nhãn; giải pháp in vải, giải pháp chống hàng giả ngành dệt may; trình diễn sản phẩm tiêu biểu về in theo dệt may của các đơn vị tham dự. Triển lãm cũng có các hoạt động tham quan, khảo sát thị trường, học hỏi dây chuyền công nghệ, quy trình sản xuất tại các nhà máy xí nghiệp tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận.