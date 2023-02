Tìm cách vây bắt khỉ vàng xâm nhập sân bay Nội Bài

Phía sân bay Nội Bài đã đề nghị chính quyền huyện Sóc Sơn và Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội phối hợp vây bắt con khỉ vàng xuất hiện ở sân bay.

Như tin đã đưa Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay.

Theo đó, trong các ngày 14 và 18/2, tại khu vực tường rào sân bay Nội Bài xuất hiện cá thể khỉ màu vàng.

“Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài trong trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay”, Cục Hàng không đánh giá.

Được biết, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã được tăng cường ra khu vực hàng rào ranh giới sân bay sau thông tin có khỉ vàng xuất hiện.

Tờ Zing dẫn lời lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết thông tin khỉ vàng xuất hiện tại sân bay được ghi nhận qua phản ánh của phi công và kiểm chứng thực tế bằng hệ thống kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, con khỉ chưa vượt qua hàng rào sân bay, chỉ mới tiếp cận bên ngoài.

Do khỉ vàng là động vật rừng thuộc nhóm II đang bị đe dọa tuyệt chủng, lực lượng an ninh sân bay không có quyền săn bắt hay bắn hạ cá thể này. Phía sân bay đã đề nghị chính quyền huyện Sóc Sơn và Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội phối hợp vây bắt.

Tuy nhiên, lãnh đạo sân bay khẳng định nếu cá thể khỉ vượt qua lớp hàng rào và uy hiếp an toàn bay thì lực lượng an ninh buộc phải tiêu diệt. Lực lượng an ninh cơ động được trang bị súng ngắn sẵn sàng cho tình huống này.

Nếu vượt qua được hàng rào sân bay, con khỉ có thể băng qua bãi cỏ và tiếp cận khu vực đường băng, nơi có hơn 700 chuyến bay cất hạ cánh mỗi ngày.

Sân bay Nội Bài được Chính phủ xác định là công trình trọng điểm về an ninh quốc gia. Tại đây có lực lượng công an và an ninh hàng không ngày đêm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.