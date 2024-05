Tiêu chuẩn vàng cho ca Implant thành công

Ngày nay, cấy ghép Implant đã trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Với những tính năng ưu việt, dần dần người ta chọn cấy ghép răng Implant thay vì làm cầu răng hay những hàm giả tháo lắp như thông thường.

Có rất nhiều yếu tố góp phần nên sự thành công của 01 ca cấy ghép Implant, trong đó có 3 yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của quá trình cắm ghép Implant là: Công nghệ, Trang thiết bị và Bác sĩ điều trị. Trong đó, Bác sĩ điều trị được xem là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thành công của ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, sự thành công của một ca phẫu thuật không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn phụ thuộc cả vào đôi tay của bác sĩ. Đó là lý do tại sao việc lựa chọn một bác sĩ Implant có tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn trở nên cực kỳ quan trọng.

Bác sĩ giỏi - Yếu tố quyết định

Một bác sĩ giỏi không chỉ cần có bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn mà còn phải được đào tạo chuyên sâu, tu nghiệp nhiều năm ở các nước phát triển về kỹ thuật Implant hàng đầu thế giới như Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ,... Điều này đảm bảo rằng bác sĩ có thể áp dụng những phương pháp tiên tiến nhất và xử lý các tình huống phức tạp một cách chính xác.

Kinh nghiệm - Chìa khóa của sự thành công

Kinh nghiệm thực tế qua nhiều năm làm việc giúp bác sĩ phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh một cách hiệu quả. Đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp, kinh nghiệm là yếu tố không thể thiếu giúp bác sĩ đưa ra quyết định đúng đắn.

Minh chứng thành công

Sự thành công của một bác sĩ Implant được minh chứng qua số lượng ca phẫu thuật thành công và sự hài lòng của bệnh nhân. Đối với Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc chuyên môn tại Good Dental, con số này ấn tượng với hàng nghìn ca phẫu thuật thành công cho rất nhiều trường hợp từ mất vài răng đến mất răng toàn hàm.

Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, một trong những chuyên gia Implant trẻ tuổi nhất Việt Nam, đã đạt được danh vị tiến sĩ ở tuổi 33. Trong suốt 10 năm hành nghề, bác sĩ đã không ngừng học hỏi và áp dụng những phương pháp điều trị tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Cùng với sự chỉ dẫn tận tình từ các giáo sư nổi tiếng tại Ý và Ấn Độ đã giúp bác sĩ không chỉ theo đuổi mà còn hoàn thiện kỹ thuật Implant.

Tại GOOD DENTAL, Bác sĩ Phúc và đội ngũ của mình đã thực hiện thành công nhiều ca cấy ghép cho bệnh nhân với các điều kiện sức khỏe đặc biệt. Mỗi ca phẫu thuật đều được thực hiện với sự chăm sóc tỉ mỉ, đảm bảo kết quả phục hình chắc chắn và an toàn tuyệt đối.

Với phương châm “khách hàng là người thân”, Bác sĩ Phúc luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Không chỉ cung cấp dịch vụ Implant chất lượng cao mà còn tư vấn lộ trình điều trị phù hợp, đảm bảo sức khỏe tối ưu cho mỗi bệnh nhân.

Ngoài ra, Bác sĩ Phúc còn tích cực tham gia và chia sẻ kinh nghiệm tại các hội thảo y khoa, góp phần vào sự phát triển của nền y khoa Việt Nam và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

