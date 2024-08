Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tham dự 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Hà Nam

TPO - Sáng 15/8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024, tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Cùng tham dự còn có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; ông Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Thanh Sơn, một xã miền núi thuộc huyện Kim Bảng, nổi bật với truyền thống cách mạng và dân cư chủ yếu là nông dân. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo quyết liệt. Lực lượng Công an xã là nòng cốt, thực hiện nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả như “Camera an ninh”, “Tự quản, tự phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”…

Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình, tổ chức tự quản bảo đảm an ninh, trật tự. Các mô hình nổi bật bao gồm: “Khu dân cư tự quản về an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường” do Mặt trận Tổ quốc triển khai; “Xây dựng khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” của Đoàn thanh niên; và các nhóm nòng cốt của Hội phụ nữ về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

Ngày hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân, tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, cấp căn cước công dân, và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hàng nghìn người dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao quà cho nhân dân xã Thanh Sơn và tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống của địa phương.

Trong phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh sự quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, không chỉ là hoạt động truyền thống mà còn là dịp để khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc và nhân rộng các mô hình hay. Ông đánh giá cao các hoạt động của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện Đề án 06 và các mô hình tự quản hiệu quả. Thứ trưởng cũng đề nghị nâng cao nhận thức về phong trào và sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, khẳng định đây là nhiệm vụ của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, với lực lượng Công an là nòng cốt.

Ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tinh thần đoàn kết cao trong cộng đồng.