Thương hiệu trang sức Việt Nam chiến thắng tại giải thưởng bán lẻ châu Á 2024

Ngày 11/6, trong khuôn khổ Retail Asia Awards 2024 (Giải thưởng Bán lẻ Châu Á) diễn ra tại Singapore, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI được vinh danh danh hiệu “Brand Store of the Year” (tạm dịch: Cửa hàng một thương hiệu của năm).

Retail Asia Awards 2024 do Retail Asia - tạp chí chuyên ngành bán lẻ Châu Á, tổ chức hàng năm, quy tụ các đơn vị lớn trong khu vực nhằm vinh danh các sáng kiến/chiến lược bán lẻ xuất sắc nhất.

Trong năm 2023, ngành trang sức gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế trong nước và thế giới đối mặt với nhiều biến động, khiến nhu cầu trang sức càng được thắt chặt. Chiến thắng tại hạng mục “Brand Store of the Year”, thương hiệu bán lẻ vàng bạc đá quý - trang sức của Việt Nam - DOJI đã được hội đồng thẩm định đánh giá, xem xét và ghi nhận hoạt động độc đáo của chuỗi trung tâm trang sức, các giải pháp kinh doanh hiệu quả, “hâm nóng” lại thị trường sau đại dịch.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo

Nhận thấy việc chú trọng vào chất lượng sản phẩm chưa đủ để giữ chân khách hàng, DOJI tập trung vào việc tăng trải nghiệm mua sắm với việc cho ra đời trung tâm trang sức DOJI Tower (Hà Nội). Đây là trung tâm trang sức quy mô với 5 tầng trưng bày đa dạng sản phẩm: từ trang sức kim cương cao cấp, trang sức thời trang trẻ, trang sức đá màu, ngọc trai, cho đến trang sức trang sức cưới, vàng 24K và quà tặng vàng. Đến DOJI Tower, khách hàng có thể tìm được tất cả các dòng trang sức phù hợp với nhu cầu của mình, mà không cần phải di chuyển nhiều địa điểm khác nhau.

Không dừng lại ở đó, dẫn đầu xu hướng mua sắm thông minh, DOJI tiếp tục cho ra đời chuỗi trung tâm DOJI Smart. Tại đây, khách hàng được trải nghiệm tham quan và mua sắm trang sức thông minh với việc ứng dụng công nghệ như: robot lễ tân, thử sản phẩm trang sức ảo (Wonder Touch) bằng công nghệ AR, tour khám phá trang sức cùng công nghệ VR, chọn trang sức bằng E-Catalogue 360 độ.

Với mô hình mua sắm trang sức thông minh ứng dụng công nghệ thực tế ảo, DOJI đã nâng tầm trải nghiệm mua sắm thời 4.0 của khách hàng.

Phát triển kinh doanh đa kênh

Đứng trước bài toán cạnh tranh và phát triển của thời đại, DOJI đã nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi bán lẻ thông qua việc linh hoạt giữa bán hàng trực tiếp và bán hàng online. DOJI đầu tư tăng cường đổi mới website thương mại điện tử để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, khiến việc mua sắm những mặt hàng có giá trị cao ngày càng gần gũi hơn với người dùng internet. Cùng với đó, DOJI phát triển đa kênh mạng xã hội để tăng cường tương tác, tiếp cận và chăm sóc hậu mãi nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Được biết, năm 2023, DOJI đã đạt tổng doanh thu 75.000 tỷ đồng, thị phần của tập đoàn cũng tăng trưởng 25% và số lượng nhân viên tăng 15%.

Giải thưởng “Brand Store of the Year” do Retail Asia Awards trao tặng là động lực để DOJI tiếp tục đổi mới sáng tạo nhằm đưa sản phẩm trang sức cao cấp, trang sức vàng, quà tặng vàng đến gần hơn với người tiêu dùng.