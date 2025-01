Thực phẩm ngoại 'đổi vị' ngày Tết hút khách

TPO - Ngán bánh chưng bánh tét, thịt kho, chả lụa…, nhiều người tìm mua thực phẩm ngoại để “đổi vị” đãi khách trong những ngày lễ Tết. Dù giá không hề rẻ nhưng một số hệ thống cửa hàng cho biết, nhiều sản phẩm “cháy hàng’ khiến họ cũng bất ngờ.

Mùng 2 Tết, chị Nguyễn Thị Lan Anh (ngụ quận 7, TPHCM) có những người bạn thân ở quê lên thăm. Bạn bè lâu ngày mới có dịp gặp mặt, trong nhà chỉ có bánh chưng, nồi măng kho thịt trứng là những món ăn hầu như nhà nào cũng có trong những dịp này. Thấy vậy, chị Lan Anh đến một cửa hàng hải sản nhập khẩu gần nhà để mua về đãi khách.

Chọn mua sò điệp Nhật, tôm hùm Canada, cá bơn nâu Hàn Quốc… chị Lan Anh nhờ luôn cửa hàng sơ chế, chế biến món ăn theo yêu cầu, hẹn giờ và được giao tận nơi. “Bữa tiệc rất vui, ai cũng tấm tắc khen ngon vì lạ miệng. Tuy giá cả có cao nhưng là hàng ngoại nhập, sản phẩm đều là size lớn lại tươi ngon nên tính ra vẫn rất hợp lý. Điều quan trọng là mình đánh trúng tâm lý khách, “đổi vị” bữa tiệc thành công dịp Tết” – chị Lan Anh vui vẻ nói.

Tiếp đón những người bạn hồi còn du học ở nước ngoài đến chơi mỗi dịp Tết, nên năm nào anh Huỳnh Minh Dũng (46 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cũng chuẩn bị sẵn các món ngon như đùi cừu Úc, giò heo Tây Ban Nha, trứng cá Pháp; các loại hạt như óc chó, hồ đào, hạnh nhân… thết đãi khách quý.

“Những món ăn nhập khẩu này được bày bán rất nhiều ở những cửa hàng, siêu thị tại TPHCM nên tôi mua rất dễ dàng. Giá cả cũng không quá cao, còn chất lượng, hương vị rất tươi ngon, phù hợp với khẩu vị nhiều người” – anh Dũng chia sẻ.

Trong những ngày nghỉ Tết, chị Lan Đặng (ngụ quận 4) vẫn tiếp nhận nhiều đơn hàng của khách mua online các sản phẩm khô nguồn gốc từ Lào, Campuchia… làm món ăn “chống ngán” ngày Tết. Trên trang facebook cá nhân, chị Lan liên tục cập nhật những đặc sản ngoại như vũ nữ chân dài (nhái khô), tung lò mò (lạp xưởng bò), mắm bò hóc, khô tra phồng ở vùng Biển Hồ, thịt bò Giàng Lào… với giá từ 400.000 – 800.000 đồng/kg, tùy loại.

“Năm nay khách mua khô ngoại ăn Tết tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do có thể do Tết Tây và Tết Nguyên đán 2025 rất gần nhau, người dân dự tiệc nhiều nên các món ăn có nhiều chất béo dễ gây ngán, vì vậy mọi người chuyển sang các món khô. Các loại khô có vị ngọt mặn, cay vừa phải, thích hợp để ăn cùng cơm trắng hoặc làm món ăn chơi cũng rất ngon miệng” – chị Lan cho biết.

Đại diện một công ty thương mại quốc tế hải sản cho biết khá bất ngờ khi nhiều mặt hàng thủy hải sản cao cấp như King Crab (cua hoàng đế), tôm hùm, bào ngư sống… ở TPHCM bỗng nhiên hút hàng, thậm chí cua nâu Ireland có giá khoảng 900.000 đồng/kg đã “cháy hàng” từ nhiều ngày trước.

Khoảng 10 ngày trước Tết, đơn vị này đã nhập 10 tấn bào ngư sống và King Crab nhưng nhanh hết hàng sống. Hiện, hệ thống này vừa nhập thêm lô hàng mới gồm 3.000 con King Crab và 5 tấn bào ngư sống để phục vụ khách ngay trong những ngày Tết. Cửa hàng bán xuyên Tết, giá ổn định như ngày thường, chế biến và giao hàng tận nơi; khách muốn ăn tại chỗ cũng được phục vụ.

Theo ông Trường, Tết Nguyên đán 2025 năm nay ghi nhận nhiều người chọn hải sản cao cấp làm quà tặng, thay vì biếu tặng rượu như trước nên sức mua tăng vọt.

Trong những ngày Tết, là dịp cả gia đình có cơ hội tụ họp nhau để cùng thưởng thức những món ăn ngon với những người thân yêu, thế nên họ cũng chịu chi hơn. Và những món ngon lạ miệng, thực phẩm ngoại nhập, cao cấp được khách hàng ưa chuộng trong những dịp đặc biệt như thế này.