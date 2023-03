Thực hư 'thanh niên ngáo đá' trèo lên sân thượng tòa nhà 5 tầng ở Bình Dương

TPO - Bị cảnh sát truy đuổi, nghi can trộm cắp bỏ chạy rồi trèo lên sân thượng quán karaoke năm lầu hòng trốn thoát, không phải bị “ngáo đá” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 19/3, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin liên quan đến một nam thanh niên trèo lên sân thượng tòa nhà năm lầu trong đêm mà mạng xã hội chia sẻ, cho rằng người này “ngáo đá”.

Theo thông tin từ công an, đêm 18/3, nam thanh niên nói trên có hành vi trộm cắp tài sản của người dân. Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An đi tuần tra, phát hiện nên tiến hành truy bắt.

Đối tượng này đã bỏ chạy rồi trèo lên sân thượng một quán karaoke năm lầu trong khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Mặc cho lực lượng chức năng và người dân khuyên nhủ, đối tượng vẫn cố thủ trên lầu không chịu xuống. Một xe cấp cứu được cơ quan chức năng điều đến hiện trường, sẵn sàng cho tình huống xấu.

Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã trèo lên tầng 5 của quán karaoke và tiếp cận được người này. Sau đó, các chiến sĩ công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đưa đối tượng xuống đất an toàn, sau đó đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Hiện nay, Công an TP Thuận An đang điều tra, làm rõ.