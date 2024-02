Thừa nhận uống một lon bia, người đàn ông nhận kết quả đo nồng độ cồn 'bất ngờ'

Người đàn ông thừa nhận mình uống một lon bia. Tuy nhiên, sau 3 lần kiểm tra, lực lượng CSGT khá “bất ngờ” vì kết quả thể hiện nồng độ cồn trong khí thở của ông L. ở mức 0.00 mg/L.

Tối 11/2 (mùng 2 Tết), lực lượng CSGT Đồng Nai lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Đây là chỉ đạo của Bộ Công an với tinh thần nỗ lực “xuyên đêm, xuyên Tết” để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Theo ghi nhận, trong khoảng 2 giờ có mặt, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 100 trường hợp bao gồm: nồng độ cồn, ma túy, kiểm tra hành chính…

Qua kiểm tra, ông L. (ngụ xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) thừa nhận với cảnh sát là mình có uống một lon bia. Tuy nhiên, sau 3 lần kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, khá “bất ngờ”, kết quả đo nồng độ cồn của ông L. thể hiện ở mức 0.00 mg/L.

Do không có nồng độ cồn trong khí thở nên lực lượng CSGT cho phép người này tiếp tục di chuyển.

“Mừng năm mới, tôi có uống một lon bia ở nhà, cách đây khoảng hơn 1 tiếng, may là chưa tới mức xử phạt nồng độ cồn" ông L. chia sẻ.

Một trường hợp khác là ông M.H.N (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) vi phạm điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,102 mg/L. Đây cũng là trường hợp duy nhất vi phạm sau 2 giờ mà tổ công tác CSGT ghi nhận.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế N. với lỗi “Người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn”.

Ông N. cho biết, dịp Tết nên có uống vài lon bia với bạn. Sau đó, vợ nhờ đi đón nên ông chạy xe máy đi mà quên mất mình đã sử dụng rượu bia.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng yêu cầu kiểm tra ma túy 2 trường hợp nghi ngờ, kết quả là âm tính.