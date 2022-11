Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn về vụ sập cầu ở Ấn Độ và mất mát ở Itaewon Hàn Quốc

TPO - Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc và tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn, chia sẻ những mất mát to lớn trong vụ việc xảy ra ở Itaewon và vụ sập cầu ở Gurajat.

Ngày 12/11, tại Phnom Penh (Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng hoan nghênh Tổng thống Hàn Quốc dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần đầu tiên và trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sớm thăm Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những mất mát to lớn của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự việc nghiêm trọng xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul ngày 29/10/2022 vừa qua, gây thiệt hại lớn về người. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ gia đình nạn nhân người Việt thiệt mạng trong tai nạn này.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA; Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp văn hóa; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, an toàn và tiếp tục có cơ hội đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, trong đó có quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, an ninh mạng, công nghệ sinh học.

Tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới Lãnh đạo và Nhân dân Ấn Độ về vụ sập cầu vừa xảy ra tại bang Gurajat gây thiệt hại lớn về người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản; hoan nghênh doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư trong lĩnh vực như công nghệ thông tin, dược phẩm, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, năng lượng; tăng cường hợp tác du lịch, vận tải hàng không và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, hợp tác biển, phát triển bền vững, năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững; tận dụng hiệu quả Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA); đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực và trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Phó Tổng thống Ấn Độ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách Hướng Đông và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ; nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai nước tổ chức cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ vào đầu năm sau để rà soát những tiến triển trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.