Thủ tướng: Phải đổi mới tư duy điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đổi mới tư duy điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng theo tinh thần: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt, quản trị phải thông minh.

Sáng 17/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ tư Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng.

Liên kết vùng còn hạn chế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch của Hội đồng điều phối cũng như các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương trong Vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong 7 tháng năm nay, kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là vùng động lực, định hướng, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng đạt 7,21%, cao hơn bình quân chung của cả nước (6,42%), đứng thứ 3/6 vùng kinh tế của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 520.000 tỷ đồng, cao nhất và chiếm 41% tổng thu cả nước...

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập còn tồn tại đòi hỏi phải tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới, như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; khả năng chống chịu, ứng phó trước các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài chưa cao. Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp lớn làm chủ công nghệ ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sản xuất chíp bán dẫn.

Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các nội dung liên kết vùng quan trọng như liên kết trong hạ tầng giao thông liên vùng và khu vực, nhất là đường sắt, liên kết đầu tư phát triển, khả năng kết nối, tích hợp kinh tế tỉnh này với tỉnh kia, đô thị và nông thôn, chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị quốc gia còn hạn chế.

Chính sách phải thông thoáng

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong khi điều hành phải linh hoạt, hiệu quả trên cơ sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm “thước đo”.

Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát lại các mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các mục tiêu của đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xem mục tiêu nào đã hoàn thành, sẽ hoàn thành và mục tiêu nào khó hoàn thành để có giải pháp tập trung cho nhiệm vụ khó hoàn thành, tổ chức thực hiện với quyết tâm rất cao, hành động quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”.

Từng địa phương phải xác định lấy con người là trung tâm, động lực cho phát triển để triển khai quy hoạch phát triển vùng, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đặc biệt phải quan tâm đến 2 nội dung lớn đó là trong bất luận trường hợp nào phải bảo đảm lương thực cho người dân với giá cả ổn định và đáp ứng đủ năng lượng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực, phân bổ sử dụng, quản lý thật tốt. Phát triển kinh tế theo chiều sâu, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; các ngành mới như sản xuất chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, việc triển khai hoạt động của Hội đồng Vùng đồng bằng sông Hồng cần bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; đặc biệt quá trình triển khai phải năng động, sáng tạo; tổ chức thực hiện hiệu quả thực chất, không hình thức, không hành chính, đã nói làm, đã cam kết là thực hiện. Cơ quan Thường trực của Hội đồng và Văn phòng Chính phủ theo dõi sát các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, không để chậm, làm việc nào dứt điểm việc đó, không kéo dài sang năm 2025. Hội đồng phải đổi mới tư duy điều phối Vùng theo tinh thần: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt, quản trị phải thông minh.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương Vùng đồng bằng sông Hồng cùng thực hiện 5 tiên phong, trong đó yêu cầu tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và kinh tế ban đêm.

Các địa phương cũng cần tiên phong cải cách hành chính, phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát. Tiên phong trong việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; cắt giảm các thủ tục rườm rà, phiền phức; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ...