Thủ tướng: Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần này, khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, sáng 26/12.

"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc đánh dấu 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", sẵn sàng tiên phong trên mọi tuyến đầu, đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước trong năm 2024; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt, xung kích, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là xử lý nghiêm người vi phạm sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Công an cũng là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu; đặc biệt là Đề án 06 được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, để lại nhiều kinh nghiệm quan trọng cho các ban, bộ ngành khác trong hệ thống chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng ghi nhận, biểu dương, tri ân, chia sẻ trước những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2024.

Xây dựng nền an ninh nhân dân sâu rộng

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, chúng ta vừa phải phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu an ninh quốc phòng và kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ; vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tổ chức các ngày lễ trọng đại của đất nước; tạo đà, tạo lực bứt phá tăng tốc cho đất nước tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng cơ bản thống nhất với chủ trương, giải pháp đã đề ra với khẩu hiệu hành động là: "Gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng nền an ninh nhân dân sâu rộng, thế trận an ninh nhân dân toàn diện và thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng thời, Công an nhân dân cần tiếp tục giữ vai trò "tiên phong, gương mẫu, đi đầu" trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng hạ tầng số trong Công an nhân dân, thu hút nhân tài trong các lĩnh vực mới. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức đảng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thủ tướng bày tỏ mong đợi và tin tưởng lực lượng CAND năm 2025 sẽ có thành tích cao hơn, xuất sắc hơn năm 2024, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu.