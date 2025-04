Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Không phải có đơn xin nghỉ là buông hay làm việc cầm chừng, đối phó

TPO - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu “Không được có tư tưởng buông lỏng, ai thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong giai đoạn này phải xem xét trách nhiệm. Không phải có đơn xin nghỉ rồi là buông công việc hay làm việc cầm chừng, đối phó. Thủ trưởng các đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ phải xem xét, đánh giá thật kỹ. Nếu sai phải chịu trách nhiệm ”.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra sáng nay (4/4), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan THADS trong bối cảnh nhiều khó khăn, cả nước tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, trong đó có Bộ Tư pháp, hệ thống các cơ quan THADS; với số lượng việc tăng nhưng hệ thống THADS vẫn đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng đánh giá, công tác THADS còn những hạn chế như để xảy ra vi phạm, một số nơi chưa kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chức; một số địa phương thực hiện các giải pháp thiếu quyết liệt, không hiệu quả; tính chủ động trong tham mưu tổ chức cán bộ còn kém; ứng dụng chuyển đổi số chậm...

Trước những thách thức, biến động trong tổ chức các cơ quan THADS khi tinh gọn bộ máy, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu “trong bối cảnh nào cũng không được làm gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối với các trường hợp có nguyện vọng xin nghỉ theo Nghị định 178, trong thời gian chờ đợi xem xét, giải quyết chế độ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu: “Không được có tư tưởng buông lỏng, ai thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong giai đoạn này phải xem xét trách nhiệm. Không phải có đơn xin nghỉ rồi là buông công việc hay làm việc cầm chừng, đối phó. Thủ trưởng các đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ phải xem xét, đánh giá thật kỹ. Nếu sai phải chịu trách nhiệm ”.

Cho rằng, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy lần này là dịp để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu các cơ quan THADS địa phương đánh giá một cách toàn diện từ đó chủ động đưa ra các phương án sắp xếp kiện toàn. “Nhiều chấp hành viên xin nghỉ thì số lượng thiếu sẽ như thế nào, bổ sung từ nguồn dự phòng ra sao? Nếu sắp xếp cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh thì lãnh đạo là ai…Tất cả các vấn đề này cần phải được tính toán kỹ lưỡng”, ông Khôi, nói.

Đối với việc sắp xếp các Chi cục THADS cấp huyện tới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Cục trưởng THADS các tỉnh phải khẩn trương chỉ đạo kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, kho tang vật, hồ sơ thi hành án, sắp xếp lại hệ thống tài chính kế toán...chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn giao. Công việc này cơ bản phải hoàn thành xong trong tháng 4/2025.

Báo cáo kết quả công tác tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Hoàng Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS đã triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực trong điều kiện khối lượng công việc gia tăng, áp lực cao, bối cảnh tổ chức bộ máy đang được tinh gọn.

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan THADS sẽ tổ chức đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu THADS, THAHC theo các Nghị quyết của Quốc hội; tăng hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, nợ xấu tín dụng...

Ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS cho hay, 6 tháng đầu năm, số lượng việc tiền thi hành án tăng mạnh, nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đơn cử như vụ Vạn Thịnh Phát hiện phải xử lý hơn 2.500 bất động sản nằm ở nhiều địa phương khác nhau.

Một khó khăn nữa là các vụ việc phải cưỡng chế trong bối cảnh sắp xếp bộ máy khi không còn Công an cấp huyện từ 1/3/2025. Kết quả tổng hợp cho thấy, trong thời gian tới, toàn quốc dự kiến tổ chức cưỡng chế hơn 1.400 vụ việc THADS. Khi không tổ chức Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh thực hiện bảo vệ cưỡng chế tuy nhiên thời gian đầu triển khai còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc của cơ quan này lớn trong bối cảnh cũng đang thực hiện sắp xếp.