Thử thách với Quỳnh Kool

TPO - Hai diễn viên tình cờ cùng lần đầu làm bố, làm mẹ trên màn ảnh nhỏ. Quỳnh Kool có hành trình học làm mẹ nhiều cảm xúc. Bình An bày tỏ niềm hạnh phúc khó thể diễn tả khi được “làm bố” trong phim “Đừng làm mẹ cáu”.

Đừng làm mẹ cáu bám theo hành trình của Hạnh (Quỳnh Kool). Cô gái trẻ sớm mồ côi mẹ, bố lấy vợ hai rồi cũng mất sớm. Người chị gái là con riêng của mẹ kế qua đời để lại một đứa trẻ sinh non yếu ớt và nhờ Hạnh chăm sóc. Một cô gái 18 tuổi phải từ bỏ ước mơ, tình yêu và chấp nhận bị hiểu lầm, bị khinh bỉ để làm mẹ bất đắc dĩ.

Bộ phim còn kể về hành trình làm mẹ của Vy (Quỳnh Lương) - cô gái mạnh mẽ nhưng luôn thiếu tình yêu trong hôn nhân. Vy luôn đấu tranh cho hạnh phúc trọn vẹn của con trai, bảo vệ mái ấm và cả mẹ chồng trong những sóng gió hôn nhân. Vai chồng của Vy do Bình An đảm nhận.

Sau một tháng thoát vai Sơn Ca của Gara hạnh phúc, Quỳnh Kool được mời vào vai Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện. “Lần đầu tiên đọc kịch bản tôi thấy thú vị lắm, muốn chinh phục vai diễn. Trước đây tôi thích đọc truyện ngôn tình và luôn ước mơ có vai diễn làm mẹ đơn thân và nảy nở tình yêu với tổng tài”, Quỳnh Kool nói.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Kool bày tỏ những ngày đầu tiên bấm máy cô không biết làm như thế nào, tuy nhiên bản năng dần giúp cô hoàn thành tốt vai mẹ đơn thân. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được làm việc cùng với bé An Nhiên.

“Con gái đáng yêu, lần đầu tiên gặp nhau đã gọi mẹ. Cảm giác thật hạnh phúc, bỡ ngỡ. Bé thông minh, hoạt bát, đáng yêu nhưng cũng không ít khó khăn trong những cảnh quay cần cảm xúc, cảnh quát mắng con”, Quỳnh Kool kể.

Bình An cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi có tạo hình mới mẻ, lần đầu làm bố trên màn ảnh. Cậu con trai đáng yêu do bé Tuấn Phong (bé So của Thương ngày nắng về) đảm nhận. Bình An không giấu việc thích trẻ con, muốn sớm lấy vợ và có con. Cậu đích tôn của gia đình cũng thường được ông bà, bố mẹ mong sớm lập gia đình và sinh con.

Chia sẻ với Tiền Phong Bình An nói rằng anh là típ đàn ông truyền thống, cho nên trừ việc “yếu về nghề” ra còn lại những việc khác đều chỉn chu. Ấy là lời khẳng định cho việc anh luôn sẵn sàng tâm thế để lên chức bố, luôn chu toàn vai trò của người con, người đàn ông trong gia đình.

Tuy nhiên đôi vợ chồng trẻ mới đám cưới tròn tháng nay chưa vội tính chuyện con cái. “Tôi muốn dành thời gian cho vợ nhiều hơn”, Bình An nói. Á hậu Phương Nga còn trẻ, còn nhiều kế hoạch cho gia đình cho nên Bình An chưa ép cô sớm sinh con.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Nhan Phúc Vinh. Anh bộc bạch sau hai bộ phim quay tại Hà Nội, anh lỡ yêu mảnh đất và cách làm phim ở đây nên tiếp tục nhận lời. “Trước khi nhận lời tôi có đọc kịch bản, trong khoảng 10 tập thấy một số điểm tương đồng các vai diễn trước đó, nhưng có điều mới mẻ là được diễn chung với diễn viên nhí. Thậm chí bé An Nhiên còn có lúc nhắc nhở tôi khi diễn, khi thoại”, Nhan Phúc Vinh nói.

Thoạt nhìn thì thấy tạo hình và tính cách của Quân trong Đừng làm mẹ cáu chưa có sự đổi mới, tuy nhiên câu chuyện phim sẽ giúp Nhan Phúc Vinh có cơ hội thể hiện màu sắc khác so với Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không.

Đừng làm mẹ cáu lấy cảm hứng từ hành trình làm mẹ đơn thân của biên kịch Diệu Thúy. Bộ đôi Diệu Thúy-Thủy Vũ muốn kể câu chuyện, hành trình làm mẹ - hành trình mà nhiều khi không còn cách nào khác là phải bước tới - cùng với những câu chuyện, cảnh ngộ gần gũi trong cuộc sống. Phim còn có sự tham gia của Hương Giang, Quang Trọng, Nguyệt Hằng, Thanh Bình. Phim phát sóng vào 21h40 thứ 5, 6 hàng tuần kể từ ngày 1/12.